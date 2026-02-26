पैर की चोट का बदला आंख में गोली: बांदा में सनकी हत्यारे का खौफनाक इंतकाम, खदान के अंदर लहूलुहान मिली लाश

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक मामूली एक्सीडेंट का विवाद खूनी अंजाम तक पहुंच गया। गिरवां थाना क्षेत्र की एक मौरंग खदान में काम करने वाले पोकलैंड ऑपरेटर की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारे ने ऑपरेटर की आंख में तमंचा सटाकर गोली...

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक मामूली एक्सीडेंट का विवाद खूनी अंजाम तक पहुंच गया। गिरवां थाना क्षेत्र की एक मौरंग खदान में काम करने वाले पोकलैंड ऑपरेटर की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारे ने ऑपरेटर की आंख में तमंचा सटाकर गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस ने आरोपियों की तलाश में दबिश तेज कर दी है।

पोकलैंड मशीन में मिला खून से लथपथ शव

घटना गिरवां थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक बालू खदान की है। खदान के मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी कि पोकलैंड मशीन के अंदर ऑपरेटर का शव पड़ा हुआ है। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो देखा कि ऑपरेटर की आंख में गहरे जख्म के निशान थे और पूरी मशीन खून से सनी हुई थी। मृतक की पहचान महोबा जिले के रहने वाले एक युवक के रूप में हुई है, जो यहां ऑपरेटर का काम करता था।

इलाज के पैसों को लेकर था विवाद

मृतक के परिजनों ने पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले मृतक से एक छोटा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक स्थानीय युवक के पैर में चोट आई थी। मृतक ने घायल युवक का इलाज करवाया था, लेकिन वह युवक लगातार और रुपयों की मांग कर रहा था। पैसे न देने पर आरोपी ने ऑपरेटर को देख लेने की धमकी दी थी। परिजनों को पूरा शक है कि उसी युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि वह घटना के बाद से ही फरार है।

पुलिस की कार्रवाई: 3 टीमें और जांच जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी बांदा ने खुलासे के लिए पुलिस की तीन विशेष टीमें लगाई हैं। फील्ड यूनिट और फोरेंसिक टीम ने मौके से तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य (Evidence) जुटाए हैं। पुलिस ने शक के आधार पर 2-3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सर्विलांस टीम भी फरार मुख्य आरोपी की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है।

अधिकारियों का बयान

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, खदान मैनेजर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज बांदा भेज दिया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।