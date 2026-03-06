UP में खौफनाक वारदात... मजदूरी मांगने पर ठेकेदार ने ले ली मजदूरों की जान! पीट-पीट कर उतारा मौत के घाट, रूह कंपा देगा पूरा मामला

Edited By Purnima Singh,Updated: 06 Mar, 2026 02:14 PM
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मजदूरी मांगने पर एक ठेकेदार द्वारा कथित तौर पर दो मजदूरों की पिटाई करने से उनकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा कर सड़क जाम कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक (नगर)...
मथुरा : उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मजदूरी मांगने पर एक ठेकेदार द्वारा कथित तौर पर दो मजदूरों की पिटाई करने से उनकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा कर सड़क जाम कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस अधीक्षक (नगर) राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के दामोदरपुरा निवासी ठेकेदार कल्ला उर्फ कल्याण सिंह निर्माण कार्य के लिए मजदूर मुहैया कराता है। आरोप है कि बुधवार को मजदूरी के पैसे मांगने पर उसने अपने यहां काम करने वाले दो मजदूरों मनोज और हरिओम को बुलाकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। उन्होंने बताया कि इस घटना में मनोज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हरिओम को उपचार के लिए आगरा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।
पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार को घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने हरिओम का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और हंगामा किया। इस दौरान जाम खुलवाने पहुंचे एक दरोगा के साथ भी उनकी झड़प हो गई। बाद में पुलिस ने लोगों को शांत कराकर जाम खुलवाया। उन्होंने बताया कि आरोपी ठेकेदार कल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।
