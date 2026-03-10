किसान बर्बादी के कगार पर… भाजपा सरकार पूरी तरह लापरवाह होकर बैठी है:  अखिलेश

Edited By Ramkesh,Updated: 10 Mar, 2026 01:16 PM
लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाजार में आलू के गिरते दाम को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आलू के दाम गिरने से किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं, लेकिन किसान और खेती विरोधी भाजपा सरकार पूरी तरह लापरवाह होकर बैठी है और किसानों की मांगों की अनदेखी कर रही है।
थक-हार कर खेतीबाड़ी का काम ही छोड़ दें किसान
यादव ने मंगलवार को एक्स पर लिखा, ' भाजपा को सिफर् अपनी राजनीतिक सत्ता से मतलब है। भाजपा के नेता चुनाव प्रचार के लिए तो उपलब्ध रहते हैं, लेकिन किसानों की परेशानी और दिक्कतों के लिए उनके पास समय नहीं है।' उन्होंने आरोप लगाया, ' भाजपा का पूरा खेल ही यही है कि पैदावार के दाम इतने कम करवा दो कि किसानों की लागत तक न निकले। वो थक-हार कर खेतीबाड़ी का काम ही छोड़ दें और अपनी ज़मीनें भाजपा के समर्थक अमीरों को कौड़यिों के दाम बेचने पर मजबूर हो जाएं। फिर ये भाजपाई पैसेवाले, किसान को उसके अपने खेत में ही मालिक से मजदूर बना दें।
फसलों की पैदावार को अपने हाथों में लेना चाहती है बीजेपी
सपा अध्यक्ष ने कहा ' भाजपाइयों की साज़शि ही ये है कि वो किसानों की ज़मीन हड़प कर बड़े स्तर पर खेती करके खाद्यान्न और फसलों की पैदावार को अपने हाथों में ले लें और फिर मनमानी क़ीमत जनता से वसूलें। इसीलिए भाजपा कभी भू-अधिग्रहण बिल लाती है, कभी तीन कृषि काले क़ानून या फिर भारत की खेती-कारोबार के लिए प्राणघातक अमेरिकी डील करती है।
भाजपा दल नहीं दलाल है
अखिलेश यादव ने कहा,' यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कि आज के खेत का मालिक किसान, कल को अपने ही खेत की पैदावार को ख़रीदने पर मजबूर हो जाएगा। भाजपा दल नहीं दलाल है।