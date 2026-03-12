Main Menu

Breaking


ट्रेन के बाथरूम में था लड़की का नंबर, फिर जो हुआ... जीजा की इस करतूत ने उड़ा दी सबकी नींद!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 12 Mar, 2026 10:02 AM

lucknow news the girl s number was in the train bathroom then what happened

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवती को डिजिटल और सार्वजनिक रूप से बदनाम करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता का मोबाइल नंबर स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के बाथरूम में लिखकर उसे वायरल कर दिया गया, जिसके बाद से युवती के पास अश्लील कॉल्स की बाढ़ आ गई है। पीड़िता ने अपने सगे जीजा (बहन के पति) पर इस घिनौनी साजिश का आरोप लगाया है।

स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के बाथरूम से शुरू हुआ गंदा खेल
घटना का खुलासा तब हुआ जब 23 फरवरी से पीड़िता के पास अचानक अनजान नंबरों से कॉल आने शुरू हुए। कॉल करने वाले लोग फोन पर बेहद अश्लील और आपत्तिजनक बातें कर रहे थे। जब पीड़िता ने छानबीन की, तो पता चला कि रांची से नई दिल्ली जाने वाली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के बाथरूम में एक पर्ची चिपकाई गई थी। उस पर्ची पर पीड़िता का मोबाइल नंबर लिखा था और साथ में बेहद भद्दी बातें लिखी गई थीं। ट्रेन में सफर करने वाले लोग उस नंबर को पढ़कर कॉल कर रहे थे।

सोशल मीडिया पर भी किया वायरल
साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रेन के बाथरूम में चिपकाई गई उस पर्ची की फोटो खींचकर उसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अश्लील कमेंट्स के साथ साझा कर दिया गया। इसके बाद पीड़िता के व्हाट्सएप और मोबाइल पर अश्लील मैसेज और कॉल्स का तांता लग गया, जिससे उसका जीना मुहाल हो गया।

जीजा पर लगा साजिश का आरोप
पीड़िता का आरोप है कि उसकी बहन के पति यानी उसके जीजा ने ही पुरानी रंजिश या किसी साजिश के तहत यह शर्मनाक हरकत की है। जीजा ने ही ट्रेन के टॉयलेट में नंबर लिखा और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करवाया ताकि युवती की सामाजिक छवि खराब हो सके।

पुलिस की कार्रवाई
परेशान होकर पीड़िता ने लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अब उन सोशल मीडिया अकाउंट्स और ट्रेन के रूट की जांच कर रही है, साथ ही आरोपी जीजा से पूछताछ की तैयारी में है।

