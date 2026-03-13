Main Menu

आधी रात कोल्ड स्टोरेज से मौत की हवा, जान बचाने के लिए रस्सियां तोड़ भागे बेजुबान, खेतों की ओर भागा पूरा गांव

13 Mar, 2026

Agra News: आगरा के थाना पिनाहट क्षेत्र स्थित कुकथरी गांव में गुरुवार की देर रात उस वक्त मौत का साया मंडराने लगा, जब एक कोल्ड स्टोरेज से अचानक अमोनिया गैस (Ammonia Gas) का भारी रिसाव शुरू हो गया। देखते ही देखते जहरीली गैस पूरी आबोहवा में घुल गई, जिससे ग्रामीणों का दम घुटने लगा। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों को छोड़कर खेतों की ओर भागने लगे।

आधी रात को मची चीख-पुकार
बताया जा रहा है कि कुकथरी गांव में 2 से 3 कोल्ड स्टोरेज स्थित हैं। देर रात इनमें से एक स्टोरेज के पाइप या वाल्व में खराबी के कारण गैस लीक होने लगी। गैस फैलते ही लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में भारी दिक्कत महसूस हुई। पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। प्रशासन को जैसे ही इसकी खबर मिली, महकमे में हड़कंप मच गया।

खाली कराया गया पूरा गांव
घटना की गंभीरता को देखते हुए DM (जिलाधिकारी), एडिशनल पुलिस कमिश्नर और डीसीपी पूर्वी सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए मुनादी करवाकर पूरे गांव को तुरंत खाली करने के निर्देश दिए। मानवीय संवेदना दिखाते हुए घरों में बंधे पालतू जानवरों (गाय, भैंस) की रस्सियां खोल दी गईं ताकि वे भी सुरक्षित स्थान पर जा सकें। मौके पर दर्जनों एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात की गईं।

30 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी तबीयत
गैस के संपर्क में आने से लगभग 30 से अधिक ग्रामीणों की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई। प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए सभी पीड़ितों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है। गनीमत रही कि समय रहते गांव खाली करा लिया गया, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी।

जांच के घेरे में कोल्ड स्टोरेज
फिलहाल पुलिस और जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाया जा रहा है कि गैस रिसाव के पीछे क्या तकनीकी लापरवाही थी या सुरक्षा मानकों में कोई कमी। प्रशासन ने साफ किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

