Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • UP Crime News: बाका से हमला कर युवक का मर्डर; फैली सनसनी...वजह जान रह जाएंगे दंग

UP Crime News: बाका से हमला कर युवक का मर्डर; फैली सनसनी...वजह जान रह जाएंगे दंग

Edited By Pooja Gill,Updated: 27 Feb, 2026 02:24 PM

up crime news a young man was murdered with a baton

नोएडा: उत्तर प्रदेश के सेंट्रल नोएडा ईकोटेक तृतीय थाना क्षेत्र अंतर्गत तुस्याना गांव में एक युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची...

नोएडा: उत्तर प्रदेश के सेंट्रल नोएडा ईकोटेक तृतीय थाना क्षेत्र अंतर्गत तुस्याना गांव में एक युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद हुए विवाद में आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर युवक की जान ले ली। 

इस वजह से किया मर्डर 
पुलिस ने बताया कि गुरुवार को तुस्याना गांव में शव मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और निरीक्षण टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जहां मृतक की पहचान जिला हरदोई निवासी मनोज उर्फ लालू (पुत्र ओमकार), मूलरूप चठिया गांव, मझला थाना, के रूप में हुई। प्राथमिक जांच में सामने आया कि गांव में फिरी राम के यहां कुआं पूजन कार्यक्रम आयोजित था। कार्यक्रम के दौरान भोजन करते समय मनोज की गांव निवासी जगवीर भाटी (पुत्र रतीराम भाटी) से कहासुनी हो गई। 

ऐसे दिया वारदात के अंजाम 
बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान मनोज ने जगवीर को अपशब्द कहे, जिससे आहत होकर जगवीर अपने घर चला गया। कुछ देर बाद आरोपी जगवीर बाका लेकर वापस गांव की ओर आया। तुस्याना गांव की ओर आने वाली सड़क पर खड़ी एक बुग्गी गाड़ी के पास दोनों के बीच दोबारा सामना हुआ। पहले धक्का-मुक्की हुई, जिसके बाद जगवीर ने बाका से मनोज के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से मनोज की मौके पर ही मौत हो गई। 

आरोपी गिरफ्तार 
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मृतक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं, उसे कुचला नहीं गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जगवीर भाटी को हिरासत में ले लिया है। हत्या में इस्तेमाल खून से सना बाका भी बरामद कर लिया गया है। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमाटर्म के लिए भेज दिया गया है। इस संबंध में मामला दर्ज कर आगे की विधिक कारर्वाई की जा रही है। गांव में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!