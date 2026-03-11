Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • खाकी फिर दागदार! UP Police का हेड कांस्टेबल 15 हजार रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, एक केस के बदले मांगी ये मोटी रकम

खाकी फिर दागदार! UP Police का हेड कांस्टेबल 15 हजार रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, एक केस के बदले मांगी ये मोटी रकम

Edited By Purnima Singh,Updated: 11 Mar, 2026 06:32 PM

policeman arrested while accepting a bribe of rs 15 000

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के मण्डी थानाक्षेत्र में एक पुलिसकर्मी को बुधवार को भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने कथित रूप से 15 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। संगठन ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि मुख्य आरक्षी विनोद कुमार को...

सहारनपुर : उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के मण्डी थानाक्षेत्र में एक पुलिसकर्मी को बुधवार को भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने कथित रूप से 15 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। संगठन ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि मुख्य आरक्षी विनोद कुमार को लेकर भ्रष्टाचार निवारण संगठन की एक टीम सदर बाजार थाने पहुची और वहां उसने उससे पुछताछ की। 

यह भी पढ़ें : '90 रुपये वाला पौआ 75 में और 75 वाला 55 में', UP में पियक्कड़ों की लगी मौज! जानें इतने कम दाम में क्यों बिक रही शराब?

शिकायतकर्ता इमरान ने पत्रकारों को बताया कि मण्डी थानाक्षेत्र में खताखेडी चौकी पर तैनात इस मुख्य आरक्षी ने उसके भाई फैजान को गाली-गलौज के एक मामले में अज्ञात के रूप में उठा लिया था और फिर उससे 20 हजार रुपये रिश्वत मांगी तथा बाद में 15 हजार रुपये पर बात तय हुई। इमरान ने बताया कि विनोद कुमार ने मामला निपटाने और राहत देने के बदले रिश्वत मांगी थी जिसकी शिकायत उसने भ्रष्टाचार निवारण टीम से की थी। 

यह भी पढ़ें : UP में नौकरियों की भरमार! 10वीं से लेकर ITI वाले युवाओं के लिए Good News... 40 कंपनियां दे रहीं नौकरी, इस आधार पर होगा सेलेक्शन 

उसने कहा कि शिकायत मिलने पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन की एक टीम ने विषय की जांच की और सुनियोजित तरीके से जाल बिछाकर उसे 15 हजार रुपये देकर मुख्य आरक्षी विनोद कुमार के पास भेजा। उसने कहा कि जैसे ही विनोद ने यह रकम अपने हाथ में ली, तभी पहले से घात लगाये भ्रष्टाचार निवारण टीम ने उसे रंगे हाथ धर दबोचा। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम विनोद कुमार से थाना सदर बाजार मे पूछताछ के बाद उसे अपने साथ ले गई है। 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!