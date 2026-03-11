खाकी फिर दागदार! UP Police का हेड कांस्टेबल 15 हजार रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, एक केस के बदले मांगी ये मोटी रकम

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के मण्डी थानाक्षेत्र में एक पुलिसकर्मी को बुधवार को भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने कथित रूप से 15 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। संगठन ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि मुख्य आरक्षी विनोद कुमार को...

सहारनपुर : उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के मण्डी थानाक्षेत्र में एक पुलिसकर्मी को बुधवार को भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने कथित रूप से 15 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। संगठन ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि मुख्य आरक्षी विनोद कुमार को लेकर भ्रष्टाचार निवारण संगठन की एक टीम सदर बाजार थाने पहुची और वहां उसने उससे पुछताछ की।

शिकायतकर्ता इमरान ने पत्रकारों को बताया कि मण्डी थानाक्षेत्र में खताखेडी चौकी पर तैनात इस मुख्य आरक्षी ने उसके भाई फैजान को गाली-गलौज के एक मामले में अज्ञात के रूप में उठा लिया था और फिर उससे 20 हजार रुपये रिश्वत मांगी तथा बाद में 15 हजार रुपये पर बात तय हुई। इमरान ने बताया कि विनोद कुमार ने मामला निपटाने और राहत देने के बदले रिश्वत मांगी थी जिसकी शिकायत उसने भ्रष्टाचार निवारण टीम से की थी।

उसने कहा कि शिकायत मिलने पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन की एक टीम ने विषय की जांच की और सुनियोजित तरीके से जाल बिछाकर उसे 15 हजार रुपये देकर मुख्य आरक्षी विनोद कुमार के पास भेजा। उसने कहा कि जैसे ही विनोद ने यह रकम अपने हाथ में ली, तभी पहले से घात लगाये भ्रष्टाचार निवारण टीम ने उसे रंगे हाथ धर दबोचा। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम विनोद कुमार से थाना सदर बाजार मे पूछताछ के बाद उसे अपने साथ ले गई है।