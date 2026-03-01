Main Menu

झांसी में रिश्तों का खूनी अंत: भाभी पर चाकू से हमला कर देवर ने दी जान, जानिए क्यों उठाया खौफनाक कदम

Edited By Ramkesh,Updated: 01 Mar, 2026 03:00 PM

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां एक युवक ने अपनी भाभी पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और कुछ दूरी पर जाकर पेड़ से फांसी लगाकर...

झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां एक युवक ने अपनी भाभी पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और कुछ दूरी पर जाकर पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घायल महिला का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

 घर में घुसकर किया हमला
जानकारी के अनुसार, नैनागढ़ क्षेत्र में रहने वाली 35 वर्षीय माया देवी अपने पति राकेश साहू और पांच साल की बेटी के साथ रहती हैं। शनिवार सुबह आरोपी महेंद्र साहू घर पहुंचा और दरवाजा खुलते ही अंदर घुस गया। आरोप है कि उसने चाकू से महिला के पेट और गले पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

बेटी ने छत पर चढ़कर मचाया शोर
घटना के दौरान महिला की पांच साल की बेटी छत पर चढ़कर मदद के लिए चिल्लाने लगी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी वहां से भाग चुका था।

मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज
हमले के बाद गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर उसकी हालत पर लगातार नजर रखे हुए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक महिला को कई गंभीर चोटें आई हैं।

पहले रहे थे प्रेम संबंध
महिला के पति राकेश साहू ने बताया कि आरोपी महेंद्र साहू उसका रिश्तेदार है और दोनों के बीच पहले प्रेम संबंध थे। करीब डेढ़ साल पहले दोनों घर से भाग भी गए थे, लेकिन बाद में संबंधों में खटास आने के बाद महिला वापस अपने पति के पास लौट आई थी।

दो दिन पहले दी थी धमकी
पीड़ित के पति के मुताबिक आरोपी ने दो दिन पहले फोन कर उन्हें और उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। हालांकि उस समय परिवार ने इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया।

आरोपी ने पेड़ से लगाई फांसी
पुलिस के अनुसार वारदात के बाद आरोपी भागता हुआ इलाके में देखा गया। बाद में कुछ दूरी पर एक प्लॉट में पेड़ से लटकता हुआ उसका शव मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस कर रही जांच
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

 

