  • UP में भीषण सड़क हादसा, बरात से लौट रहे दो युवकों की दर्दनाक मौत, अनियंत्रित कार पेड़ से टकराकर हुई चकनाचूर

Edited By Purnima Singh,Updated: 10 Mar, 2026 03:52 PM

two youths died in a road accident in deoria

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक कार के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह घटना सोमवार देर रात बरियारपुर थाना क्षेत्र के महुआनी-सोनू घाट मार्ग पर उस वक्त हुई जब...

देवरिया : उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक कार के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह घटना सोमवार देर रात बरियारपुर थाना क्षेत्र के महुआनी-सोनू घाट मार्ग पर उस वक्त हुई जब टोला जेठहंसी के निवासी अतुल पांडेय उर्फ प्रिंस पांडेय (28) और खुखुंदू निवासी आकाश पाल (19) एक बारात में शामिल होकर लौट रहे थे तभी उनकी क्रेटा कार अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 

उसने बताया कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बरियारपुर थाना प्रभारी दीपक सिंह ने बताया कि अतुल पांडेय बैकुंठपुर में कपड़ों का कारोबार करता था जबकि आकाश पाल उसकी दुकान में कर्मचारी के रूप में काम करता था। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 

