बिजली विभाग में तैनात कर्मचारी ने लगाई मौत की छलांग, घंटों मश्क्कत बाद यमुना से शव बरामद, जानिए क्यों दी जान

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां पर यमुना के नए पुल से एक युवक ने छलांग लगा दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, नाविकों और गोताखोरों की टीम ने कई घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां पर यमुना के नए पुल से एक युवक ने छलांग लगा दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, नाविकों और गोताखोरों की टीम ने कई घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को नदी से बाहर निकाला।



बिजली विभाग में तैनात था मृतक

मृतक की पहचान 28 वर्षीय शुभम शर्मा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शुभम शर्मा बिजली विभाग में कार्यरत था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक ने अचानक पुल से यमुना नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।



गोताखोरों ने शव किए बरामद

सूचना मिलते ही कीडगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय नाविकों व गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कराई। काफी देर तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद युवक का शव नदी से बरामद कर लिया गया।



पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा रिपोर्ट

परिजनों के अनुसार शुभम शर्मा की तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं रहती थी। परिवार के लोग आशंका जता रहे हैं कि बीमारी से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया होगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कीडगंज थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।