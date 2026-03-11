Main Menu

  • कानपुर : नॉनवेज खाते पकड़े गए थे पंडित जी! अब मंदिर की सेवा से हुए निष्कासित, पिता ने कहा- गरिमा सर्वोपरि

Edited By Purnima Singh,Updated: 11 Mar, 2026 11:40 AM

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सोशल मीडिया पर मांसाहारी भोजन कथित रूप से खाते हुए एक तस्वीर प्रसारित होने के एक दिन बाद मुख्य पुजारी संतोष गिरी ने अपने पुजारी बेटे को मंदिर से निष्कासित कर दिया। सोशल मीडिया पर तस्वीर प्रसारित होने के बाद भीड़ ने...

कानपुर : उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सोशल मीडिया पर मांसाहारी भोजन कथित रूप से खाते हुए एक तस्वीर प्रसारित होने के एक दिन बाद मुख्य पुजारी संतोष गिरी ने अपने पुजारी बेटे को मंदिर से निष्कासित कर दिया। सोशल मीडिया पर तस्वीर प्रसारित होने के बाद भीड़ ने मुख्य पुजारी के बेटे पर हमला कर दिया था। केशवपुरम स्थित बाबा श्री भूतेश्वर धाम मंदिर के मुख्य पुजारी, महंत संतोष गिरी ने कहा कि तस्वीर में उनका बेटा प्रशांत गिरी उर्फ ​​गोलू पंडित दिख रहा है। 

गिरी ने मंगलवार को मीडियाकर्मियों से कहा, "मैं मंदिर का महंत हूं, मेरा बेटा नहीं। जैसे ही मुझे पता चला कि उसने मांसाहारी भोजन किया है, मैंने उसे मंदिर से निष्कासित कर दिया।" उन्होंने आरोप लगाया कि एक धार्मिक जुलूस में शामिल लोगों के एक समूह ने मंदिर में उनके बेटे पर हमला किया। गिरी ने कई लोगों का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने मेरे बेटे को पीटा और कहा कि वह यहां नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि जब मेरी पत्नी और बहू ने उसे बचाने की कोशिश की, तो उन पर भी हमला किया गया। 

गिरी ने बताया कि पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद से उनका अपने बेटे से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। महंत ने कहा कि "मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा अब कहां है। मैं बहुत परेशान हूं और सब कुछ बाबा भूतेश्वर पर छोड़ रहा हूं।" पुलिस के मुताबिक, यह विवाद उस समय शुरू हुआ, जब प्रशांत गिरि की मांसाहारी भोजन करते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गई, जिससे कुछ स्थानीय निवासियों में आक्रोश फैल गया। रविवार रात को लगभग 50-60 लोग मंदिर में जमा हुए और पुजारी से स्पष्टीकरण मांगा। 

पुलिस के अनुसार, जब उन्होंने बाहर आने में हिचकिचाहट दिखाई, तो भीड़ में से कुछ लोग मंदिर परिसर में कथित तौर पर घुस गए, उन्हें बाहर घसीटकर ले गए और तस्वीर के बारे में उनसे पूछताछ की। पुलिस ने बाद में प्रशांत गिरि के खिलाफ शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है। रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय ने सोमवार को बताया था कि हमले का एक वीडियो सामने आया है और घटना में शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

