हैवानियत से टूटी मां! अपने ही खून का कर दिया कत्ल, वजह जानकर लोग बोले- सच में कलयुग आ गया

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के थाना मंडावली क्षेत्र के श्यामीवाला गांव में हुई सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। स्वाट, सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पता चला कि 32 वर्षीय अशोक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी 56...

बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के थाना मंडावली क्षेत्र के श्यामीवाला गांव में हुई सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। स्वाट, सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पता चला कि 32 वर्षीय अशोक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी 56 वर्षीय मां मुन्नी देवी ने ही की थी।



वारदात की वजह जानकर दंग रह गए लोग

पुलिस के मुताबिक अशोक नशे का आदी था और अक्सर घरवालों के साथ मारपीट करता था। पूछताछ में मुन्नी देवी ने खुलासा किया कि बेटा पहले भी उसके साथ अनैतिक कृत्य कर चुका था, जिसे वह समाज और परिवार की बदनामी के डर से छुपाती रही। लेकिन यह दर्द उसके मन में गहराता गया।



हत्या की रात का मंजर

7 अगस्त की रात अशोक नशे में धुत होकर लौटा और कथित तौर पर फिर से अनैतिक कृत्य का प्रयास करने लगा। इससे आहत होकर मुन्नी देवी ने 8 अगस्त की रात करीब 12:30 बजे, जब अशोक सो रहा था, लोहे की पाटल से उसकी गर्दन पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में उसने शोर मचाकर घटना को किसी और की करतूत बताने की कोशिश की।



मौके से बरामद हुए सबूत

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लोहे की पाटल और खून से सने कपड़े बरामद किए। इस कार्रवाई में स्वाट प्रभारी सचिन मलिक, सर्विलांस प्रभारी योगेश कुमार, थाना प्रभारी रामप्रताप सिंह समेत कई पुलिसकर्मी शामिल रहे।



समाज के लिए चेतावनी भरी घटना

यह मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि नशे की लत, पारिवारिक कलह और सामाजिक शर्मिंदगी के खतरनाक नतीजों की भी कड़वी सच्चाई उजागर करता है।





