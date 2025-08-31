Main Menu

दर्शन के लिए गए थे वैष्णो देवी...एंबुलेंस में लौटा परिवार, 4 लाशों को देखकर गांव वालों का फटा कलेजा

Edited By Imran,Updated: 31 Aug, 2025 01:14 PM

आगरा:  यूपी के आगरा जिले में एक परिवार के लोग हंसी-खुशी के साथ माता माता रानी के दर्शन करने के लिए वैष्णों देवी गए थे। लेकिन ये नहीं पता था कि उधर से ताबूत में आना पड़ेगा। दरअसल, जम्मू मे भूस्खल होने की वजह से पूरी परिवार हादसे का शिकार हो गया। जब शनिवार माता-पिता समेत 4 लोगों का शव घर आया तो पूरे गांव में कोहराम मच गया।
आपको बता दें कि जिले के रकाबगंज थाने के समीप स्थित कुम्हारपाड़ा के अर्जुन सिंह 24 अगस्त को बेटे दीपक की बेटियों 3 साल की एंजेल और 11 महीने की सेजल का मुंडन करने के लिए वैष्णो माता के मंदिर गए थे। उनके साथ में बेटे दीपक, पत्नी सुनीता, पुत्रवधू मोना के अलावा बेटी यासमीन, दामाद मोहित कुमार, बेटे की साली 12 वर्षीय भावना भी थीं।  26 अगस्त को अचानक लैंडस्लाइड हो गया जिसमें  अर्जुन सिंह, सुनीता, सेजल और भावना की मृत्यु हो गई। वहीं, बेटा लघुशंका करने के लिए गया था तो उसकी जान बच गई।
श्राइन बोर्ड ने दो गाड़ियों से शवों को भेजा
वहीं, अर्जुन सिंह का शव शुक्रवार शाम को मिल सका था। उनकी पुत्रवधू मोना का पैर कट गया था। उनका इलाज चल रहा है। शनिवार को चारों मृतकों के शव आगरा लाए गए। श्राइन बोर्ड ने दो गाड़ियों से शवों को ताबूत में बंद कर भेजा था। अंतिम दर्शन के लिए पहले ही परिजन और मोहल्ले के लोग जुट गए थे।

 

