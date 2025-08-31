Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • 'तुझे नींद की गोली देकर न मार दूं तो मैं...' पति बोला- साहब मुझे बचा लो मेरी पत्नी मार डालेगी...वीडियो वायरल

'तुझे नींद की गोली देकर न मार दूं तो मैं...' पति बोला- साहब मुझे बचा लो मेरी पत्नी मार डालेगी...वीडियो वायरल

Edited By Pooja Gill,Updated: 31 Aug, 2025 04:24 PM

if i don t give you sleeping pills and kill you then i will

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला अपने पति को धमकी दे रही है। वो कह रही है कि 'आज तुझे नींद की गोली...

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला अपने पति को धमकी दे रही है। वो कह रही है कि 'आज तुझे नींद की गोली देकर न मार दूं तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं'...।' सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद महिला के पति का भी बयान सामने आया है। 

'पति की हत्या पर फांसी भी लग जाए तो मंजूर'
जानकारी के मुताबिक, इस वायरल वीडियो में दिख रही महिला का नाम इशरत है। उसके पति का नाम अनीस है। वायरल वीडियो में महिला सरेआम अपने पति को मारने की धमकी दे रही है। वो धमकी दे रही है कि 'आज तुझे नींद की गोली देकर न मार दूं तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं'...। इतना ही नहीं वीडियो में वो ये भी कहती है कि अगर मुझे अपने पति की मौत के बदले जेल भी जाना पड़े, फांसी भी लग जाए तो मंजूर है। एक अन्य वीडियो में महिला अपने पति पर चाकू से हमला करती हुई नजर आ रही है।

'पत्नी ने फेसबुक पर मेरे फोन से गंदे पोस्ट डाले'
इस मामले में अपना बयान देते हुए अनीस ने कहा, 2009 में उनकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी बहुत गलत चल रही है। मैं उसे मन करता हूं, वो रुकती नहीं और मुझ पर हमला करती है। उसने मेरा गला भी दबाया है। तीन बच्चे हो गए हैं फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रही। लोगों के साथ पत्नी के गलत संबंध है। उसने फेसबुक पर मेरे फोन से गंदे पोस्ट डाले किस लेते हुए। उसने मुझसे कहा मुझे खुले सांड की तरह छोड़ दे जो कर रही हूं करने दे। मैंने ससुराल वालों से शिकायत की तो वो उल्टा मुझे खत्म करने के लिए आ गए। अनीस ने कहा कि उसकी पत्नी कई बार उसका चालान कटा चुकी है और झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है। 
 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!