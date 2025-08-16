Main Menu

'संघी साथियों' को 100 साल पूरे होने पर अंग्रेजों को धन्यवाद देना चाहिए: अखिलेश यादव

Edited By Pooja Gill,Updated: 16 Aug, 2025 09:17 AM

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे, ताकि 'भारत' को धार्मिक आधार पर विभाजित किया...

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे, ताकि 'भारत' को धार्मिक आधार पर विभाजित किया जा सके। उन्होंने कहा, ‘‘ये संघी साथियों का समूह...मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि भाजपा के गठन के बाद पार्टी प्रमुख बने व्यक्ति ने पहले अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि पार्टी की राजनीतिक विचारधारा समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष होगी।”

अखिलेश यादव ने कहा, "100 साल पूरे होने पर उन्हें अंग्रेजों को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि, हमने सुना है और कुछ इतिहासकारों ने लिखा भी है कि कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे ताकि 'भारत' को धार्मिक आधार पर बांटा जा सके, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा की जा सके। इसलिए संघी साथियों, जिनकी मूल विचारधारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है, उन्हें इसे याद रखना चाहिए।” प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने को "दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ" की "बेहद गौरवशाली और शानदार" यात्रा बताया और राष्ट्र के प्रति समर्पित सेवा के लिए इसके स्वयंसेवकों की सराहना की।

'मुख्यमंत्री ने पूरी भाजपा को गच्चा दिया है'
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए यादव ने कहा, "इस मुख्यमंत्री ने पूरी भाजपा को गच्चा दिया है। न तो वह भाजपा के सदस्य हैं और न ही उन्हें भाजपा की विचारधारा पसंद है। उन्होंने सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए भाजपा की सदस्यता ली है। असल में अगर किसी ने भाजपा को बेवकूफ बनाया है तो वह यही मुख्यमंत्री हैं।" 

