हर गली और मोहल्लों में पीटे जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य- महंत राजू दास

Edited By Ramkesh,Updated: 27 Aug, 2025 06:12 PM

गोंडा में युवा सोच संगठन के संस्थापक अनिल सिंह भदौरिया की बेटी के बर्थ डे कार्यक्रम में पहुंचे हनुमान गढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास ने बड़ा बयान दिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला। वह हर गली, मोहल्लों में...

गोंडा, (ओम चन्द शर्मा): गोंडा में युवा सोच संगठन के संस्थापक अनिल सिंह भदौरिया की बेटी के बर्थ डे कार्यक्रम में पहुंचे हनुमान गढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास ने बड़ा बयान दिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला। वह हर गली, मोहल्लों में थोके और पीटे जाएंगे। जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देशद्रोही करार दिया।

आप को बता दें कि युवा सोच संगठन के संस्थापक अनिल सिंह भदौरिया द्वारा 11 कन्याओं को गोद लेने का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी मौजूद रहे। अनिल सिंह ने घोषणा की कि बच्चियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक का पूरा खर्च वे खुद उठाएंगे। अब तक वे 45 लड़कियों को गोद ले चुके हैं। कार्यक्रम के बाद महंत राजू दास ने मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म भारत की पहचान है और इस पर टिप्पणी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का हाल ऐसा होगा कि गली-कूचे, मोहल्लों में ठोके और पीटे जाएंगे।

इसी दौरान महंत राजू दास ने राहुल गांधी पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी खुद को ब्राह्मण बताते हैं, कभी तिलक और भगवा पहनते हैं, लेकिन हिंदुओं को हिंसक करार देते हैं। मोदी पर आरोप लगाना अलग बात है लेकिन मां भारती का अपमान करना सीधा-सीधा देशद्रोह है। महंत राजू दास ने प्रेमानंद महाराज को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज संस्कृति और संस्कार के प्रतीक हैं और बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए।

 

