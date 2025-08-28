बालक को खींच ले गया मगरमच्छ, चाची के साथ खेत में गया था...बन गया निवाला

जनपद बहराइच के थाना सुजौली क्षेत्र अंतर्गत कतर्नियाघाट वन रेंज के आम्बा गांव में चाची के साथ खेत में काम कर रहे बालक को मगरमच्छ पानी में खींच ले गया। शव की तलाश में ग्रामीण जुटे हुए हैं।

बहराइच (मो. कासिफ): जनपद बहराइच के थाना सुजौली क्षेत्र अंतर्गत कतर्नियाघाट वन रेंज के आम्बा गांव में चाची के साथ खेत में काम कर रहे बालक को मगरमच्छ पानी में खींच ले गया। शव की तलाश में ग्रामीण जुटे हुए हैं।



आम्बा गांव निवासी विनोद का 14 वर्षीय बालक अनिल बुधवार की शाम को 5.30 बजे अपनी चाची राजकुमारी के साथ हल्दी के खेत में घास निकाल रहा था। खेत गेरुआ नदी से सटा हुआ है। इस दौरान मगरमच्छ ने खेत किनारे से बालक को पानी में खींच लिया। चाची अकेले थी जो हाका लगाती रही लेकिन मगरमच्छ बालक को नदी में खींच कर शव को लेकर छिप गया। महिला की गुहार पर ग्रामीणों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों की सूचना पर पुलिस टीम के चौकी इंचार्ज मंजेश कुमार, एसआई अक्षेलाल यादव, दीवान आत्माराम, दीवान अमरजीत मौके पर पहुंचे। इस दौरान मगरमच्छ नदी में बालक की गर्दन दबोचकर तैरता हुआ दिखाई दिया। जिसके बाद वह फिर पानी में छिप गया। लोगों ने कतर्नियाघाट रेंज कार्यलय पर सूचना दी।



घर का इकलौता था बालक

मगरमच्छ का शिकार हुआ बालक परिवार में इकलौता था इसका पिता बलिया जनपद में मजदूरी करने गया है। घटना की सूचना लोगों ने पिता को फोन पर दी है। घटना दे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। लोगों की भारी भीड़ नदी के किनारे बालक की तलाश में जुटी हुई है।