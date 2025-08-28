Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • बालक को खींच ले गया मगरमच्छ, चाची के साथ खेत में गया था...बन गया निवाला

बालक को खींच ले गया मगरमच्छ, चाची के साथ खेत में गया था...बन गया निवाला

Edited By Imran,Updated: 28 Aug, 2025 02:09 PM

crocodile ate a child in bahraich

जनपद बहराइच के थाना सुजौली क्षेत्र अंतर्गत कतर्नियाघाट वन रेंज के आम्बा गांव में चाची के साथ खेत में काम कर रहे बालक को मगरमच्छ पानी में खींच ले गया। शव की तलाश में ग्रामीण जुटे हुए हैं।

बहराइच (मो. कासिफ): जनपद बहराइच के थाना सुजौली क्षेत्र अंतर्गत कतर्नियाघाट वन रेंज के आम्बा गांव में चाची के साथ खेत में काम कर रहे बालक को मगरमच्छ पानी में खींच ले गया। शव की तलाश में ग्रामीण जुटे हुए हैं।
PunjabKesari
आम्बा गांव निवासी विनोद का 14 वर्षीय बालक अनिल बुधवार की शाम को 5.30 बजे अपनी चाची राजकुमारी के साथ हल्दी के खेत में घास निकाल रहा था। खेत गेरुआ नदी से सटा हुआ है। इस दौरान मगरमच्छ ने खेत किनारे से बालक को पानी में खींच लिया। चाची अकेले थी जो हाका लगाती रही लेकिन मगरमच्छ बालक को नदी में खींच कर शव को लेकर छिप गया।  महिला की गुहार पर ग्रामीणों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों की सूचना पर पुलिस टीम के चौकी इंचार्ज मंजेश कुमार, एसआई अक्षेलाल यादव, दीवान आत्माराम, दीवान अमरजीत मौके पर पहुंचे। इस दौरान मगरमच्छ नदी में बालक की गर्दन दबोचकर तैरता हुआ दिखाई दिया। जिसके बाद वह फिर पानी में छिप गया। लोगों ने कतर्नियाघाट रेंज कार्यलय पर सूचना दी।
PunjabKesari
घर का इकलौता था बालक
मगरमच्छ का शिकार हुआ बालक परिवार में इकलौता था इसका पिता बलिया जनपद में मजदूरी करने गया है। घटना की सूचना लोगों ने पिता को फोन पर दी है। घटना दे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। लोगों की भारी भीड़ नदी के किनारे बालक की तलाश में जुटी हुई है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!