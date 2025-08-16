आप राम को मानते हो तो सबको लेकर चलो- यूपी में 40 ठाकुर विधायकों की बैठक पर बोले बृजभूषण

गोंडा (ओम चन्द शर्मा): कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गोंडा मुख्यालय पहुंचे। जहां मुख्यालय पर आयोजित एक निजी होटल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा सपा विधायक पूजा पाल के निष्कासित किए जाने को लेकर के बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह समाजवादी पार्टी के स्वयं का मामला है स्वयं का निर्णय है। वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी में कोई रहकर के अगर मुख्यमंत्री और भाजपा शासन की तारीफ करेगा तो स्वाभाविक है कि पार्टियों को अच्छा नहीं लगेगा। पूजा पाल ने जो किया उनकी आत्मा बोली वह उन्होंने किया समाजवादी पार्टी ने एक पार्टी का जो नियम है उसे हिसाब से काम किया है।



अनुशासन बनाए रखने के लिए सपा ने पूजा पाल पर कार्रवाई की

पूजा पाल अब स्वतंत्र हो गई है वह जिस पार्टी में जाना चाहे जाए सपा ने जो किया अपने पार्टी का अनुशासन बनाए रखने के लिए किया की आज कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल कोई और इनकी तरफ करेगा। पूजा पाल की एक पीड़ा थी उसे पर जो योगी जी और भाजपा सरकार ने एक्शन लिया उससे पूजा पाल को राहत मिली है तो उन्होंने तारीफ किया है। अब वह समाजवादी पार्टी में कैसे रह सकती हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी की स्वयं की राजनीति है। दो मुख्यमंत्री और भाजपा की तारीफ करेगा उसके लिए सपा में कहां जगह है।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी RSS की उपज

लाल किले से पीएम मोदी द्वारा RSS की तारीफ किए जाने पर कांग्रेस द्वारा दिए गए बयान को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी RSS की उपज है वह RSS से कभी दूर नहीं रहे हैं RSS की उनको समझ है वह प्रचारक रहे है। 100 वर्ष पूरा होने पर उन्होंने तारीफ किया है इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि वह काफी समय तक उसमें रहे हैं और उन्होंने प्रचार भी किया है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को कोई भी जिम्मेदारी से नहीं लेता है कांग्रेस अपनी कब्र खोद रही है। इतना दुख कांग्रेस को नहीं और कांग्रेसियों को नहीं है उतना दुख हमको है मैं जो उनकी हरकत है जो रोज-रोज जो करते हैं मैं उसे जब देखता हूं। तो एक नागरिक होने के नाते उनके ऊपर मुझे तरस आता है कि भाजपा का विरोध करते-करते कहीं ना कहीं वह देश का विरोध कर रहे हैं।



हिंदू को गाली देकर आप राजनीति नहीं कर पाओगे

हिंदुस्तान की राजनीति में आप हिंदू को गाली देकर के राजनीति नहीं कर सकते हो, हो सकता है आप किसी देश में राजनीति कर सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान में रहकर हिंदू को गाली देकर आप राजनीति नहीं कर पाओगे।

धर्म क्या है धर्म एक कानून है धर्म संविधान

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि चाहे गलत या सही मैंनें राहुल गांधी का एक बयान सुना है उसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं। साथी साथ हमने सुना कि उन्होंने कहा कि मैं धर्म को नहीं मानता तो बृजभूषण ने कहा कि धर्म क्या है धर्म एक कानून है धर्म संविधान है। यानी कि आप कानून को नहीं मानोगे चोरी करना पाप है यही तो धर्म कहता है हत्या और लालच करना पाप है आप कैसे हो हम धर्म को नहीं मानते हैं। तो आप क्या मान रहे हो अगर आप धर्म को नहीं मान रहे हो तो आप कहो कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं।



कोई ना कोई धर्म मानना पड़ेगा- बृजभूषण शरण

आप खुलेआम कहो मुस्लिम, धर्म ईसाई धर्म के बारे में बात करो कि हम किसको मानते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने आप को देश का बड़ा नेता कहता है लेकिन बड़ा नेता है नहीं जब कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता हूं । तो आप धर्म को नहीं मानते हैं इसलिए आप कानून को नहीं मान रहे हैं बिना धर्म के आप जिंदा कैसे रह सकते हैं आपको कोई ना कोई धर्म मानना पड़ेगा। चाहे सनातन धर्म हो चाहे जो कम समय में बने हैं कहीं ना कहीं एक ही मोड पर आकर के खड़े होते हैं। आप धर्म को नहीं मानते हैं धर्म को ना मानने वाला व्यक्ति आज इस देश की पार्टी चला रहा है। यह दुर्भाग्य है हुआ नहीं समझ रहे क्या कर रहे हैं इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं धार्मिक नहीं हूं आप बताओ कि हम इसी मुस्लिम,ईसाई या हिंदू या बौद्ध धर्म को मानते हैं। आप कह रहे हो कि मैं धर्म को मानता ही नहीं किया देश का दुर्भाग्य है। इसीलिए उनके ऊपर ना बुलाया जाए तो बड़ी कृपया होगी इनके ऊपर मुझे दया आती है।

राहुल गांधी की बुद्धि और विवेक पर तरस आता है

SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देखिए मैं पहले से ही कहता हूं मुझे इनकी बुद्धि और विवेक पर तरस आता है। उसी सुप्रीम कोर्ट पर आज यह सवाल उठाते हैं तो उनके मन मुताबिक कोई फैसला आ जाता है तो उसकी यह लोग तारीफ करते हैं चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं उनके पक्ष में फैसला आ जाए तो तारीफ करते हैं। तो यह कहां खड़े हैं जाना कहां चाहते हैं रास्ता कहां है यह देश का दुर्भाग्य है हमारे लोकतंत्र और भारत का संविधान यह कहता है। कि विपक्ष, सशक्त, मजबूत और बुद्धिमान होना चाहिए। लेकिन आज ना ये सशक्त, मजबूत और बुद्धिमान है आज बिल्कुल बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं। हिंदुस्तान की लगभग सारी विपक्ष की पार्टियां इसी बच्चों के पीछे घूम रही है। वहीं GST दीपावली से आसान करेंगे पीएम मोदी के बयान को लेकर बृजभूषण ने अपनी प्रक्रिया को लेकर कहा कि देखिए हर विषय के हम माहिर नहीं है जीएसटी के कतई नहीं है। जीएसटी में अगर छूट दे रहे हैं तो अच्छी बात है जीएसटी में छूट करना चाहिए।



कुटुंब परिवार की बैठक् में अगर निमंत्रण मिला तो जाएंगे

वहीं कुटुम्ब परिवार बनाए जाने को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि इसको प्रदेश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक बदलाव को लेकर नहीं देखना चाहिए उनका एक भोज था। लोगों के मिलने मिलाने का तरीका है लेकिन अच्छा होता उसमें कुछ और थोड़ा लोग रहते तो अच्छा होता अगर मेरी बात उन तक पहुंचेगी तो आगे जब बुलाएंगे तो सबको बुलाएंगे। अब जैसे मैं जो 1 जनवरी से 8 जनवरी तक कथा करवाने जा रहा हूं उसका बड़ा रूप आपको देखने को मिलेगा उसमें हर समाज के लोग रहेंगे।



राम को मानते हो तो सबको लेकर चलो

वही कुटुंब की अगली बैठक में अगर निमंत्रण दिया जाएगा तो आप जाएंगे पर सवाल पर कहा कि जाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अपनी बात हम वहां पर कहेंगे अवसर आएगा तो अपनी बात जरूर कहूंगा अभी मैं मध्य प्रदेश गया था क्षत्रिय समाज का कार्यक्रम था मैंने वहां पर ढांके की चोट पर कहा था की सबको लेकर के चलो सबको लेकर चलने की जरूरत है। आप राम को मानते हो तो राम जिनको-जिनको लेकर के चले हैं आप उनको लेकर के चलो भाई कितना टुकड़ा करोगे इस देश को कितना बाटोगे।