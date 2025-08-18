UP Politics:  पूजा पाल को भाजपा दे सकती है बड़ी जिम्मेदारी, जल्द होगी BJP में एंट्री

विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ करने के बाद सपा ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में सियासत होने लगा। रविवार को पूजा पाल मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, जिसके बाद इतना साफ हो गया कि वह भाजपा में शामिल होने वाली है।...

लखनऊ: विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ करने के बाद सपा ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में सियासत होने लगा। रविवार को पूजा पाल मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, जिसके बाद इतना साफ हो गया कि वह भाजपा में शामिल होने वाली है। अब खबर है कि पूजा पाल को भाजपा में एक अहम पद देने की तैयारी की जा रही है।



बताया जा रहा है कि भाजपा पूजा को पंचायत चुनाव में पिछड़ा चेहरा बना सकती है। सपा से निष्कासित होने के बाद उनका भी पहला विकल्प भाजपा ही है। अब ये भी कह सकते हैं कि यूपी की राजनीति में पूजा पाल एक नई भूमिका निभाने की तैयारी कर रही हैं।



विधानसभा में की थी योगी आदित्यनाथ की तारीफ

गौरतलब है कि पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या 2005 में माफिया अतीक अहमद ने करवाई थी। जिसके बाद पूजा पाल सियासत में सक्रिय हुईं। हाल ही में उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून-व्यवस्था की नीतियों की तारीफ की थी और अतीक अहमद को माफिया कहा था। जिससे नाराज होकर सपा ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जिसके बाद उनका योगी से मिलना भविष्य की संभावनाओं का संकेत माना जा रहा है।



भाजपा उठा सकती है मौके का फायदा

राजनीति नजर से देखें तो पूजा पाल भी पिछड़ी जाति से आती हैं और समाजवादी पार्टी PDA के दम पर सियासत कर रही है। पूजा पाल भाजपा में जाती हैं तो बीजेपी इस बात को लेकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। दूसरा, भाजपा को यह राजनीतिक संदेश देने का मौका मिलेगा कि वह अपराध और माफियाओं के खिलाफ खड़ी है। वहीं, जानकारों का मानना है कि पूजा पाल का भाजपा में शामिल होना केवल संगठनात्मक मजबूती ही नहीं ,बल्कि भावनात्मक और सामाजिक तौर पर भी बड़ा असर डालेगा।