'मेरी हत्या हुई तो अखिलेश होंगे उसके जिम्मेदार...' सपा से निष्कासित पूजा पाल ने कह दी ये बड़ी बात

लखनऊ: समाजवादी पार्टी से निष्कासित चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिख कर कहा है कि जिस तरह उनके पति की सरेआम हत्या हुई और सपा ने अपराधियों का बचाव किया, उसी तरह अब उन्हें भी धमकियां दी जा रही हैं और उनकी भी हत्या की जा सकती है। पूजा पाल ने कहा कि अगर उसकी भी हत्या होती है तो उसका वास्तविक दोषी अखिलेश यादव होंगे। 

'मुझे लगा था अखिलेश यादव अपराधियों के खिलाफ़..'
विधायक पूजा पाल ने अपने पत्र में कहा है कि वह बिना सपा की मदद के दो बार विधायक बनीं, लेकिन तीसरी बार पार्टी नेताओं के कहने पर उन्होेंने सपा से चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगा था अखिलेश यादव अपराधियों के खिलाफ़ खड़े होंगे और न्याय दिलायेंगे लेकिन हकीकत इसके उलट निकली। सपा में पिछड़े, अति पिछड़े और दलित तो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, पहले दर्जे के सिर्फ मुस्लिम हैं, चाहे वे कितने ही बड़े अपराधी क्यों न हों।'' 

'यह पिछड़ों और दलितों के साथ धोखा है'
पूजा पाल का आरोप लगाया कि अखिलेश यादव और सैफई परिवार हमेशा उनके पति के हत्यारों के पक्ष में खड़े रहे जबकि प्रदेश की सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपराधियों को सजा दिलाकर दिखाया। उसके पति के हत्यारों को जब सजा मिली तो सपा अध्यक्ष और उनकी पूरी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक अपराधियों के साथ खड़ी दिखी। इससे उनका भरोसा सपा से पूरी तरह उठ गया है। पाल ने कहा, ‘‘अगर मुझे भाजपा प्रत्याशी को वोट देने के कारण निकाला गया है तो फिर अखिलेश यादव बताएं कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने कई बार भाजपा को वोट क्यों दिया। वही काम अगर वे करते हैं तो गुनाह नहीं और जब मैं न्याय दिलाने वालों को धन्यवाद देती हूं तो मुझे पार्टी से निकाल दिया जाता है। यह पिछड़ों और दलितों के साथ धोखा है।'' 

'न अपराधियों से कभी झुकी, न झुकूँगी...'
पूजा पाल ने कहा, ‘‘उनके पति की हत्या का तरीका किसी को नहीं भूलना चाहिए। प्रयागराज की सड़कों पर उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया, फिर अस्पताल में एके-47 से गोलियाँ चलाई गयीं। इतना सब होने के बाद भी अखिलेश यादव ने न इंसाफ़ दिलाया और न ही शव को सम्मानजनक विदाई देने दी। उन्हें सपा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर गालियाँ और जान से मारने की धमकी देते हैं। अगर मेरी भी हत्या हो जाए तो सरकार मेरी हत्या का जिम्मेदार सीधे-सीधे अखिलेश यादव और उनकी पाटर्ी को माने।'' पूजा पाल ने कहा कि वह डरने वाली नहीं हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ‘‘मैं अति पिछड़ी जाति की बेटी हूँ। न अपराधियों से कभी झुकी, न झुकूँगी। नारी शक्ति कभी हारती नहीं, मैं लड़ूँगी और फिर जीतूँगी।'' 

