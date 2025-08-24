Main Menu

  • ‘पूजा पाल की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता’, असीम अरूण बोले- बंदूक लहराने वाले माफिया...व्हीलचेयर पर आ गए

Edited By Imran,Updated: 24 Aug, 2025 01:41 PM

no one can raise their eyes towards pooja pal

समाजवादी पार्टी ने चायल से विधायक पूजा पाल को जब से पार्टी निष्कासित किया है तब से जमकर सियासत हो रही है। हालही में पूजा पाल ने पत्र लिखा था कि अगर उनकी हत्या होती है तो उसके जिम्मेदारी सपा और अखिलेश यादव होंगे। अब उनको लेकर प्रदेश के समाज कल्याण...

गाजीपुर: समाजवादी पार्टी ने चायल से विधायक पूजा पाल को जब से पार्टी निष्कासित किया है तब से जमकर सियासत हो रही है। हालही में पूजा पाल ने पत्र लिखा था कि अगर उनकी हत्या होती है तो उसके जिम्मेदारी सपा और अखिलेश यादव होंगे। अब उनको लेकर प्रदेश के समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने कहा है कि अब किसी की हिम्मत नहीं कि पूजा पाल को आंख उठाकर देखे।

आपको बता दें कि असीम अरुण ने गाजीपुर में आयोजित अनुसूचित युवा सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग बिल, समाजवादी पार्टी (सपा) के शासनकाल और माफिया के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाइयों पर खुलकर बात की। सम्मेलन शहर के एक गेस्ट हाउस में आयोजित हुआ। जहां उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की।

सपा पर साधा निशाना
इस दौरान असीम अरुण ने सपा शासनकाल पर तीखा हमला बोते हुए कहा कि सपा शासन में कानून को अपने हाथ में लेने की नीति थी। प्रयागराज में अतीक अहमद की राजनीति हत्याओं पर टिकी थी। राजू पाल की हत्या और उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया। लेकिन अब योगी सरकार में किसी की हिम्मत नहीं कि पूजा पाल पर आंख उठाकर देखे। उन्होंने गाजीपुर को पहले माफिया का गढ़ बताते हुए कहा कि योगी सरकार ने जीप पर बंदूक लहराने वाले माफियाओं को व्हीलचेयर पर ला दिया है। अब कोई माफिया सिर नहीं उठा सकता।

