एक वीडियो… और टूट गई जिंदगी! नमो भारत ट्रेन केस में छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, फुटेज Viral करने वाले ऑपरेटर पर  FIR दर्ज

गाजियाबाद: जिले में नमो भारत रैपिड ट्रेन से जुड़े वायरल आपत्तिजनक वीडियो मामले में सामने आई छात्रा ने मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या की कोशिश की। इलाज के बाद परिजनों ने उसे सुरक्षा और मानसिक शांति के लिए दूसरे शहर में एक रिश्तेदार के घर भेज दिया है। छात्रा गाजियाबाद की रहने वाली है, बालिग है और मेरठ रोड स्थित एक संस्थान से बीसीए की पढ़ाई कर रही है। वीडियो में दिख रहा युवक गाजियाबाद के एक कॉलेज से बीटेक कर रहा है। दोनों एक ही समुदाय से हैं और उनके घरों के बीच की दूरी करीब तीन किलोमीटर बताई जा रही है।

लड़का-लड़की और ऑपरेटर पर केस दर्ज

मामले में मुरादनगर थाने में रैपिड ट्रेन में आपत्तिजनक हरकत करने वाले युवक और युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही वीडियो वायरल करने वाले ट्रेन ऑपरेटर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। संबंधित ऑपरेटर को नौकरी से निकाल दिया गया है।

परिवार पर सामाजिक दबाव

रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। वीडियो सामने आने के बाद से परिवार ने सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से परहेज किया है। छात्रा के चाचा ने बिना कैमरे पर आए एक मीडिया संस्थान से कहा कि वे नहीं चाहते कि मामला और फैले, क्योंकि पहले ही काफी बदनामी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सामाजिक दबाव इतना बढ़ गया है कि लोग घर के भीतर तक झांकने लगे हैं, जिससे परिवार को दरवाजे बंद रखकर रहना पड़ रहा है।

सिक्योरिटी चीफ की शिकायत और जांच

डीबीआरआरटीएस (नमो भारत) के सिक्योरिटी चीफ दुष्यंत कुमार ने 22 दिसंबर को मुरादनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि 24 नवंबर की शाम करीब 4 बजे नमो भारत ट्रेन के प्रीमियम कोच-23 में आपत्तिजनक गतिविधि देखी गई। ट्रेन दुहाई से मुरादनगर की ओर जा रही थी।

जांच में सामने आया कि 2 दिसंबर को कंपनी को सूचना मिली कि ट्रेन ऑपरेटर ने केबिन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। जांच के दौरान पता चला कि ऋषभ नाम के ऑपरेटर ने बिना अनुमति ट्रेन के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल किया, जो कंपनी के नियमों का उल्लंघन है। इसके बाद 3 दिसंबर को ही उसे नौकरी से हटा दिया गया। आरोप है कि इसी ऑपरेटर ने वीडियो वायरल किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

