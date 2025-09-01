Main Menu

  सनकी मामा का खौफनाक इश्क! भांजी की शादी तय होने से भड़का, खिड़की से फेंका एसिड – पुलिस मुठभेड़ में गया पकड़ा

Edited By Anil Kapoor,Updated: 01 Sep, 2025 11:49 AM

Bhadohi News: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने एक युवती पर एसिड अटैक कर दिया। वजह थी – एकतरफा प्यार और लड़की की शादी पक्की हो जाना। आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया...

Bhadohi News: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने एक युवती पर एसिड अटैक कर दिया। वजह थी – एकतरफा प्यार और लड़की की शादी पक्की हो जाना। आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जबकि युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

क्या है पूरा मामला?
यह घटना भदोही के औराई थाना क्षेत्र के एक गांव की है। आरोपी युवक मुकेश गांव की ही एक युवती से एकतरफा प्यार करता था, जो दूर के रिश्ते में उसकी भांजी लगती थी। हाल ही में युवती की शादी तय हुई थी, जिससे मुकेश नाराज हो गया। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि लड़की की जिंदगी में कोई और आए। इसी गुस्से में उसने एक खौफनाक कदम उठा लिया।

कैसे दिया घटना को अंजाम?
रविवार सुबह जब युवती अपने घर में सो रही थी, तब मुकेश खिड़की से आया और उस पर एसिड फेंक दिया। इस हमले में युवती का चेहरा और हाथ बुरी तरह झुलस गए। एसिड पड़ते ही युवती चीखने लगी। परिवार वाले दौड़े और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि वह आंशिक रूप से झुलसी है और उसका इलाज जारी है।

पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में पकड़ा
घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस ने मुकेश की तलाश शुरू की। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने एक चेकिंग अभियान चलाया। जब पुलिस ने मुकेश को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने कथित रूप से फायरिंग की कोशिश की। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई जो मुकेश के पैर में लगी। घायल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए औराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

क्या कहना है पुलिस का?
एडिशनल एसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि यह मामला एकतरफा प्यार का है। आरोपी युवती की शादी से नाराज था, इसी कारण उसने हमला किया। मुठभेड़ में घायल आरोपी की हालत अब स्थिर है और उसे सोमवार को यानी आज (1 सितम्बर) कोर्ट में पेश किया जाएगा।

