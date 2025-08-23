Main Menu

  • लड़कियों को बंधक बनाकर करते रेप और फिर करवाते थे देह व्यापार, मुठभेड़ में दो आरोपी गिरफ्तार

Edited By Pooja Gill,Updated: 23 Aug, 2025 11:59 AM

they used to rape girls by keeping them hostage

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में युवतियों को बंधक बनाकर उनके साथ दुष्कर्म करने और फिर उनसे सेक्स रैकेट चलाने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया...

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में युवतियों को बंधक बनाकर उनके साथ दुष्कर्म करने और फिर उनसे सेक्स रैकेट चलाने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि बीती देर रात मझोला क्षेत्र में नया मुरादाबाद स्थित हर्बल पार्क के पास वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार दो संदिग्धों को जाते समय रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से दोनों बदमाश घायल होकर गिर पड़े जिन्हे गिरफ्तार कर लिया गया। 

एक आरोपी अभी भी फरार 
पुलिस ने बताया कि पूछताछ में उन्होंने अपना नाम अविनाश यादव और विजय ठाकुर बताया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी की बांह में भी गोली लगी है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी विजय ठाकुर मुरादाबाद के कांशीराम नगर और अवीनाश यादव थाना अमरोहा देहात क्षेत्र का निवासी है। गिरोह का सरगना सचिन व पिंकी अभी फरार बताए गए हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। जांच में पता चला कि उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ मझोला थाने में एक नाबालिग समेत तीन युवतियों को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज है। 

तीन महीने से बंधक बना कर रखी युवतियां 
पुलिस सूत्रों ने बताया कि 19 अगस्त को जम्मू से हावड़ा जाने वाली सियालदह एक्सप्रेस के एसी कोच में तीन लड़कियां यात्रा कर रहीं थीं।टीटीई जितेन्द्र सिंह ने टिकट चेक किया तो उनके पास टिकट नहीं थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह मुरादाबाद के कांशीराम नगर में पिछले तीन महीने से सेक्स रैकेट के चंगुल में बंधक बनी हुई थीं। किसी तरह वहां से बच निकलीं। ट्रेन के मुरादाबाद स्टेशन पहुंचने पर टीटीई ने तीनों युवतियों को जीआरपी के हवाले कर दिया। जहां जीआरपी ने बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को सौंप दिया।

अलग-अलग घरों में कराते थे देह व्यापार 
बाल कल्याण समिति ने वन स्टाप सेंटर में तीनों लड़कियों की काउंसलिंग की। काउंसलिंग के दौरान बताया कि इनमें एक लड़की बिहार के मधुबनी जिले की तथा एक उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले जबकि एक उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के जोया की रहने वाली है। बाल कल्याण समिति को बताया कि घर से नाराज होकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने पर वहां सचिन नामक युवक ने काम दिलाने के बहाने मुरादाबाद मझोला थाना क्षेत्र के कांशीराम नगर में पिंकी नामक महिला को सौंप दिया। 

जांच में हुई थी दुष्कर्म की पुष्टि
पीड़ित युवतियों ने समिति को आगे बताया कि उन्हें वैश्यावृत्ति में धकेलने की भनक लगने पर वह मौका देखकर किसी तरह बदमाशों के चंगुल से निकल कर भाग निकलीं। बाल कल्याण समिति ने इस संबंध में मझोला थाने में एक महिला समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। युवतियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पीड़ित युवतियों के बयानों के आधार पर पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जांच में तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।      
 

