दिल हार बैठा, होश भी! सनकी आशिक ने महिला कंडक्टर को किए 6159 कॉल, भेजे 315 धमकी भरे मैसेज; मामला पहुंचा थाने

Mahoba News: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने एकतरफा प्यार में पागल होकर एक महिला रोडवेज कंडक्टर को हजारों बार कॉल कर परेशान किया और डरावने मैसेज भेजकर उसे मानसिक तनाव में डाल दिया।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला चरखारी कोतवाली क्षेत्र का है। जहां की रहने वाली एक महिला उत्तर प्रदेश रोडवेज, महोबा डिपो में कंडक्टर के पद पर कार्यरत है। उसी मोहल्ले में रहने वाला एक युवक रईस, काफी समय से उस महिला से शादी करना चाहता था। महिला ने उसे कई बार साफ इनकार कर दिया, लेकिन युवक अपनी जिद पर अड़ा रहा।
कॉल और धमकी भरे मैसेज से की मानसिक प्रताड़ना
रईस ने महिला को अपने मोबाइल नंबर से 4387 बार कॉल किया। इसके अलावा उसने दूसरे नंबर से भी सैकड़ों कॉल किए, जिससे कुल मिलाकर लगभग 6159 कॉल किए गए। कॉल के साथ-साथ रईस ने महिला को 315 धमकी भरे और डरावने मैसेज भी भेजे। इन मैसेजों में धमकी देने वाले शब्द और डराने की बातें लिखी गई थीं। इन सब हरकतों से महिला बुरी तरह से मानसिक तनाव में आ गई।
महिला ने थाने में दर्ज कराई शिकायत
लगातार परेशान होकर महिला ने चरखारी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि रईस उसे दिन-रात फोन करता है, जबरन शादी के लिए दबाव डालता है और डरावने मैसेज भेजता है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक रईस के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस का बयान
पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश तेजी से की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिला कंडक्टर को सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया है।