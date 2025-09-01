Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • 7 साल से लापता पति निकला जिंदा, सोशल मीडिया पर दूसरी औरत संग बना रहा था रील्स! पत्नी बोली –  'मेरे साथ खेल हुआ'

7 साल से लापता पति निकला जिंदा, सोशल मीडिया पर दूसरी औरत संग बना रहा था रील्स! पत्नी बोली –  'मेरे साथ खेल हुआ'

Edited By Anil Kapoor,Updated: 01 Sep, 2025 11:01 AM

hardoi news husband missing for 7 years turned out to be alive

Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर हर कोई चौंक गया है। एक महिला का पति साल 2018 से लापता था, परिवार और पुलिस को लगा कि उसकी मौत हो गई होगी, लेकिन 7 साल बाद वही शख्स सोशल मीडिया पर दूसरी महिला के साथ...

Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर हर कोई चौंक गया है। एक महिला का पति साल 2018 से लापता था, परिवार और पुलिस को लगा कि उसकी मौत हो गई होगी, लेकिन 7 साल बाद वही शख्स सोशल मीडिया पर दूसरी महिला के साथ रील्स बनाता हुआ दिखाई दिया।

जानिए, क्या है पूरा मामला?
मामला हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र के आटामऊ गांव का है। जहां का रहने वाला जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू साल 2018 से लापता था। उसकी पत्नी शीलू जो मुरारनगर की रहने वाली है, उसे अब अचानक सोशल मीडिया पर लुधियाना की गलियों में किसी दूसरी महिला के साथ झूमते हुए देखती है।

शादी और फिर विवाद
शीलू की शादी 28 अप्रैल 2017 को जितेंद्र से हुई थी। शुरुआती कुछ महीने ठीक चले लेकिन फिर पति और ससुराल वालों ने सोने की चेन और अंगूठी की मांग शुरू कर दी। जब ये दहेज नहीं मिला तो शीलू को प्रताड़ित किया गया और उसे मायके भेज दिया गया। उसने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया।

फिर हुई 'गुमशुदगी'
2018 में जितेंद्र अचानक लापता हो गया। उसके पिता ने 22 अप्रैल 2018 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ससुराल वालों ने उल्टा शीलू और उसके मायके वालों पर हत्या का शक जताया।

और ये भी पढ़े

रील्स ने खोला राज
7 साल तक कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन शीलू को सोशल मीडिया पर एक वीडियो दिखा। उसमें जितेंद्र पंजाब के लुधियाना में एक महिला के साथ खुश नजर आ रहा था। शीलू का दावा है कि जितेंद्र ने दूसरी शादी कर ली है और अब उसे और उसके बेटे को पूरी तरह छोड़ दिया है।

शीलू का आरोप: 'मेरे साथ खेल हुआ'
शीलू ने पुलिस को बताया कि यह पूरी साजिश रची गई थी। दहेज केस से बचने के लिए जितेंद्र ने घर छोड़ दिया और परिवारवालों ने उसे गुमशुदा बताकर उल्टा उस पर हत्या का आरोप लगाया। अब जब सच सामने आ गया है, शीलू चाहती है कि उसके पति पर कानूनी कार्रवाई हो और उसे न्याय मिले।

पुलिस की प्रतिक्रिया
पुलिस ने मामले में नई जांच शुरू कर दी है। एएसपी (पूर्वी) नृपेंद्र का कहना है कि महिला ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो और फोटो दिखाए हैं, उनकी तहकीकात की जा रही है। यदि आरोप सही पाए गए तो कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया बना सच्चाई का आईना
यह घटना बताती है कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, बल्कि कई बार यह छुपे हुए राजों को भी उजागर कर देता है। जहां पुलिस और परिवार 7 साल से कुछ नहीं कर पाए, वहीं एक वायरल वीडियो ने सारी सच्चाई सामने ला दी।

शीलू का दर्द
शीलू कहती है कि मैंने अपने बेटे को अकेले पाला, समाज की बातें झेलीं, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और दूसरी जिंदगी शुरू कर दी। अब मैं चाहती हूं कि कानून मुझे इंसाफ दिलाए।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!