6 साल की दोस्ती के बाद एक-दूसरे के इश्क में डूबी दो सहेलियों, शादी की जिद पर अड़ी; कहा- साथ जिएंगी, साथ मरेंगी

after 6 years of friendship two friends fell in love

Mainpuri News: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर 6 साल की दोस्ती के बाद दो सहेलियों को आपस में प्यार हो गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ...

Mainpuri News: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर 6 साल की दोस्ती के बाद दो सहेलियों को आपस में प्यार हो गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार किया और कहा कि अब दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगी। दोनों का कहना है कि वे बालिग हैं। एक ने विवाह का दावा करते हुए नोटरी शपथपत्र तैयार कराया और इस बात का एलान कर दिया कि दोनों शादी कर एक साथ रहेंगी। इस बात की जानकारी जब उनके परिवार वालों को हुई तो उनके होश उड़ गए। 

नोटरी शपथपत्र तैयार कर किया ऐलान 
यह मामला मैनपुरी के करहल क्षेत्र का है। यहां पर एक गांव की रहने वाली 21 वर्षीय युवती का दावा है कि उसने और उसकी सहेली ने साथ जीवन बिताने की कसम खाई है। वह और उसकी सहेली बालिग हैं और दोनों ने सहमति से साथ रहने का फैसला किया है। उसने बताया कि 6 साल की उम्र से दोनों साथ-साथ पढ़ाई कर रहीं हैं। दोनों एक-दूसरे को पसंद करती है और साथ रहना चाहती है। युवती ने बीते 26 अगस्त को नोटरी शपथपत्र तैयार कराकर उन्होंने इस बात का एलान कर दिया। 

परिजनों ने किया युवती को घर में कैद 
युवती ने बताया कि दोनों सहेलियां बालिग हैं और सहमति से साथ रहने का फैसला लिया है। युवती ने बताया कि जब उसने ऐलान किया कि वह दोनों साथ रहेंगी तो उसकी सहेली को उसके परिजनों ने घर में कैद कर लिया। उसका घर से निकलना बंद कर दिया। वो उसके बिना नहीं रह सकती और उसे पाने के लिए पुलिस की सहायता लेगी। 
 

