बाराबंकी में खौफनाक मामला: युवक से 'चुड़ैल' ने मांगी लिफ्ट, फिर जमकर की पिटाई; वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

Edited By Anil Kapoor,Updated: 01 Sep, 2025 07:44 AM

Barabanki News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नजदीक स्थित बाराबंकी जिले के देवा थाना क्षेत्र और जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की सीमा से एक अजीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया...

Barabanki News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नजदीक स्थित बाराबंकी जिले के देवा थाना क्षेत्र और जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की सीमा से एक अजीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक युवक से कथित चुड़ैल ने लिफ्ट मांगी और फिर उसे पीट-पीट कर घायल कर दिया।

जानिए, क्या है पूरा मामला?
यह घटना रात के लगभग डेढ़ बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक ओला कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है। वह अपने काम के दौरान इसी इलाके से गुजर रहा था कि तभी अचानक एक महिला (जिसे लोग चुड़ैल बता रहे हैं) ने उसे रास्ते में रोका और लिफ्ट मांगी। युवक डर गया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसे पकड़ लिया और जोर-जोर से पीटना शुरू कर दिया।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
घटना के बाद युवक की हालत देखकर महिला फूट-फूटकर रोने लगी। वायरल वीडियो में रोने की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन वीडियो में कोई साफ दृश्य नहीं दिख रहा है। वीडियो की सच्चाई की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है।

विशेषज्ञों का कहना
बता दें कि एक निजी न्यूज चैनल की टीम ने इस मामले में विशेषज्ञों से बात की। उन्होंने कहा कि इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी (अलौकिक घटना) की पुष्टि करना संभव नहीं है। घटना की सही जानकारी तभी मिलेगी जब युवक की पहचान हो और उससे पूरा हाल-ए-दिल पूछा जाए। फिलहाल यह मामला केवल अफवाह और चर्चा का विषय बना हुआ है।

पुलिस और प्रशासन 
अभी तक किसी आधिकारिक एजेंसी या पुलिस ने इस घटना की पुष्टि नहीं की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है लेकिन वायरल वीडियो और खबरों को लेकर सतर्कता बरती जा रही है।

