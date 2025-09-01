देवरिया स्टेशन पर किन्नरों का तांडव! शिकायत पर समझाने गए RPF इंस्पेक्टर को लाठी-डंडों से जमकर पीटा, वीडियो वायरल

Deoria News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रविवार देर रात देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर किन्नरों और रेलवे पुलिस (RPF) के बीच जबरदस्त हंगामा हो गया। यात्रियों की शिकायत पर जब आरपीएफ स्टेशन पर पहुंची तो किन्नरों ने थाना प्रभारी पर लाठी-डंडों से...

Deoria News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रविवार देर रात देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर किन्नरों और रेलवे पुलिस (RPF) के बीच जबरदस्त हंगामा हो गया। यात्रियों की शिकायत पर जब आरपीएफ स्टेशन पर पहुंची तो किन्नरों ने थाना प्रभारी पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

क्या था पूरा मामला?

मिली जानकारी के मुताबिक कुछ यात्रियों ने शिकायत की थी कि किन्नर स्टेशन पर लोगों से जबरन पैसे मांगते हैं और परेशान करते हैं। इस शिकायत पर आरपीएफ इंस्पेक्टर आस मोहम्मद रविवार की आधी रात को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चेकिंग के लिए पहुंचे। इंस्पेक्टर ने जब किन्नरों को समझाने की कोशिश की कि वे यात्रियों को परेशान ना करें, तो किन्नर बहस पर उतर आए।

बात बढ़ी और शुरू हो गया हमला

बताया जा रहा है कि बहस इतनी बढ़ गई कि कई किन्नर एक साथ वहां इकट्ठा हो गए। इसके बाद उन्होंने इंस्पेक्टर पर लाठी-डंडों, कुर्सी और प्लास्टिक की बाल्टी (डस्टबिन) से हमला कर दिया। इंस्पेक्टर उस समय सादी वर्दी (सिविल ड्रेस) में थे और अपनी जान बचाकर थाने की ओर भागे।

वीडियो हुआ वायरल

इस पूरी घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें किन्नर आरपीएफ इंस्पेक्टर का पीछा करते हुए मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में थाना प्रभारी भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस हंगामे में जब कुछ यात्रियों ने इंस्पेक्टर को बचाने की कोशिश की, तो किन्नरों ने उनपर भी हमला कर दिया।

आरपीएफ का बयान

आरपीएफ ने कहा है कि यात्रियों की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही थी। किन्नरों को केवल चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने अचानक हमला कर दिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।