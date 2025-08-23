Main Menu

प्रयागराज: पुलिस मुठभेड़ में चेन स्नैचर घायल, दो गिरफ्तार

23 Aug, 2025

नैनी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने शुक्रवार देर रात अरेल तटबंध मार्ग पर चेन छिनैती करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ की। इस दौरान एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के लखनपुर निवासी दानिश उर्फ अल्ताब पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। मौके से दो अन्य साथी शमशेर...

प्रयागराज  (सैयद आकिब रजा):  नैनी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने शुक्रवार देर रात अरेल तटबंध मार्ग पर चेन छिनैती करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ की। इस दौरान एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के लखनपुर निवासी दानिश उर्फ अल्ताब पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। मौके से दो अन्य साथी शमशेर उर्फ ट्रैक्टर और फैसल शेख को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से दो सोने की चेन, 88,640 रुपये नकद, घटना में प्रयुक्त बाइक, 32 बोर का देशी तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया।

PunjabKesari

जानकारी के मुताबिक, नैनी थाना प्रभारी ब्रजकिशोर गौतम और एसओजी प्रभारी नवीन कुमार सिंह रात्रि गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने तीन सवारों वाली मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया, लेकिन वे भागने लगे। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दानिश के पैर में गोली लगी और उसे धर दबोचा गया।

PunjabKesari

पूछताछ में दानिश ने स्वीकार किया कि उसकी गैंग ने 15 और 17 अगस्त को अल्लापुर डाट पुल, जिराफ चौराहा, नेहा हॉस्पिटल रोड और माधव पट्टी खरकोनी में चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था। घायल दानिश को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
 

