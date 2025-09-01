Main Menu

प्रेमी के साथ अर्धनग्न अवस्था में पकड़ी गई महिला कांस्टेबल; देखकर बौखलाया पति; फिर की जमकर पिटाई

Edited By Pooja Gill,Updated: 01 Sep, 2025 11:36 AM

कुशीनगर: यूपी के कुशीनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर यूपी पुलिस में तैनात महिला कांस्टेबल अपने प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ी गई...

कुशीनगर: यूपी के कुशीनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर यूपी पुलिस में तैनात महिला कांस्टेबल अपने प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ी गई है। दोनों को एक साथ देखकर पति बौखला गया और उसने पत्नी के प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी। महिला कांस्टेबल का पति और प्रेमी भी यूपी पुलिस में ही सिपाही है। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

जानिए पूरा मामला 
जानकारी के अनुसार, जनपद के पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी मिथिलेश यादव की शादी साल 2023 में बलिया जिले की निवासी महिला कांस्टेबल सिंपी से से हुई थी। शादी के बाद दोनों में सब कुछ ठीक चल रहा था। सिंपी फिलहाल कसया थाने में तैनात है। इसी थाने में तैनात सिपाही विश्वनाथ राय से सिंपी की दोस्ती हो गई और दोनों में अबैध संबंध हो गए। दोनों एक दूसरे से घंटों फोन पर बात करते थे। इसी बीच महिला सिपाही ने अपने प्राइवेट आवास पर प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया था। तभी पति को शक हो गया और वो दोनों का पीछा करते हुए कमरे तक जा पहुंचा। 

अर्धनग्न अवस्था में थे देख भड़का पति 
शक होने पर पति ने दोनों का पीछा किया। कमरे का दरवाजा खुलवाना चाहता था, लेकिन अंदर से दोनों ने दरवाजा नहीं खोला और मिथिलेश को धमकी देने लगे। इसके बाद उसने 112 नंबर डायल करके पुलिस बुला ली। तब जाकर दरवाजा खुलवाया गया। दोनों कमरे में अर्धनग्न अवस्था में थे, जिन्हें देखकर पति आग बबूला हो गया। महिला सिपाही और पति के बीच काफी बहस हुई। पति ने प्रेमी की पिटाई शुरू कर दी। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। 

पति ने लगाई न्याय की गुहार 
आरक्षी मिथिलेश यादव ने कुशीनगर के कसया में दी गई तहरीर दी है। तहरीर में उसने लिखा है कि मेरी शादी दिनांक 06.02.2023 को सिंपी यादव पुत्री रामचन्द्र यादव साकिन- सुल्तानपुर, पोस्ट- बछईपुर थाना नगरा जिला बलिया के साथ हुई थी और शादी के चार दिन बाद विदाई हुई. विदाई के बाद सिंपी यादव नौ दिनों तक मेरे साथ मेरे घर पर रही. मेरी पत्नी सिंपी यादव भी पुलिस विभाग में महिला आरक्षी के पद पर थाना कसया में कार्यरत है. उसकी पत्नी सिंपी कुछ दिनों से सेवरही थाने पर तैनात आरक्षी विश्वनाथ राय से फोन पर बातें करती थी. आज दिनांक 31 अगस्त को समय करीब 08:20 बजे सुबह मैं अपनी पत्नी सिंपी यादव के आवास कसया पर गया तो देखा कि दोनों लोग अर्धनग्न अवस्था में कमरे में थे। दोनों के बीच दो साल से संबंध थे, विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी देते थे। उसने कहा कि पत्नी और प्रेमी दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही उसने कहा है कि अब वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता। 

