UP: "मां भूख लगी है…" कहने पर सौतेली मां ने चिमटे से जलाया, बेलन से पीट-पीटकर 8 वर्षीय मासूम की ले ली जान

Shravasti News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िले से एक हृदयविदारक मामला सामने आया है जहां एक 8 वर्षीय बच्चे की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने भूख लगने पर अपनी सौतेली मां से रोटी मांग ली थी। आरोपी महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है।



भूख की सजा मौत

घटना श्रावस्ती जिले के फत्तूपुर गांव (नवीन मॉडर्न डिगुरा जोत थाना क्षेत्र) की है। यहां रहने वाला दीपक (8 वर्ष) अपने पिता राजकुमार के साथ गांव में रहता था। राजकुमार मजदूरी के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं। घर पर दीपक अपनी सौतेली मां के साथ था। बताया जा रहा है कि जब दीपक ने भूख लगने की बात कही और रोटी मांगी, तो महिला बुरी तरह भड़क गई। उस समय वह खाना बना रही थी।



क्रूरता की हद पार

गुस्से में आकर महिला ने पहले चिमटे से दीपक को जलाया, फिर बेलन से बुरी तरह पीटना शुरू किया। गांववालों के मुताबिक महिला तब तक पीटती रही जब तक दीपक की मौत नहीं हो गई। जब गांववालों को घटना का पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।



पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम को बुलाया और सबूत जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने सौतेली मां को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गांव के अन्य लोगों से भी बयान लिए जा रहे हैं।



पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद घटना की पुष्टि और भी स्पष्ट रूप से की जा सकेगी। विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और धारा 302 (हत्या) के तहत केस दर्ज किया गया है।