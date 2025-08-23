रिश्ते का कत्ल! चाचा ने भतीजे की लाठी से पीट-पीटकर की हत्या, जानिए हत्या की क्या रही वजह?

जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक गांव में एक व्यक्ति ने अपने ही भतीजे की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में सात लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जबकि तीन लोगों की तलाश जारी है।



भतीजे को खाना खाने के लिए बुलाया

केराकत के पुलिस क्षेत्राधिकारी अजीत कुमार रजक ने बताया कि चन्दवक थानाक्षेत्र के छोटी चिटको राजभर बस्ती निवासी रामदयाल राजभर ने शुक्रवार रात अपने 32 वर्षीय भतीजे राजकुमार को खाना खाने के लिए बुलाया। उन्होंने बताया कि राजकुमार अपने साथियों के साथ घर के बाहर बैठा था और किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो धीरे-धीरे मारपीट में बदल गई।



आरोपी चाचा मौके से फरार

अधिकारी ने बताया कि इस दौरान रामदयाल घर से लाठी लेकर आया और भतीजे के सिर पर वार कर दिया। उन्होंने बताया कि सिर में गंभीर चोट लगने से राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई और घटना के बाद आरोपी रामदयाल मौके से फरार हो गया। अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने की कोशिश की लेकिन ग्रामीणों ने विरोध किया।



आरोपी गिरफ्तार

ग्रामीण मुख्य आरोपी सहित सभी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए, जिसके बाद चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। नगर पुलिस उपाधीक्षक आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि तीन आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है।