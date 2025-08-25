Main Menu

  • UP में रोडवेज बस पर हमला, ड्राइवर-कंडक्टर को पीटा : पुलिस ने 3 को दबोचा, बाजार में घुमाया…मंगवाई माफी

Edited By Purnima Singh,Updated: 25 Aug, 2025 04:45 PM

3 arrested for assaulting roadways bus driver and conductor

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के नकुड़ थाने की पुलिस ने एक रोडवेज बस के चालक और परिचालक से मारपीट के मामले में सोमवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार थाना नकुड़ क्षेत्र के अम्बेहटा पीर स्थित बस अड्डे पर...

सहारनपुर : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के नकुड़ थाने की पुलिस ने एक रोडवेज बस के चालक और परिचालक से मारपीट के मामले में सोमवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार थाना नकुड़ क्षेत्र के अम्बेहटा पीर स्थित बस अड्डे पर रविवार रात साढ़े आठ बजे हमलावरों ने चालक-परिचालक से मारपीट करने के सा थ बस में तोड़फोड़ की। बस चालक और परिचालक का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। वादी चालक चरण सिंह ने चार आरोपियों के विरुद्ध थाने मे तहरीर दी। 

पुलिस अधीक्षक (देहात) सागर जैन ने बताया कि पुलिस ने अम्बेहटा निवासी तीन आरोपियों सरफराज, दिलनवाज और दानिश को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। जैन ने बताया कि आज तीनों आरोपियों को पूरे कस्बे में पैदल घुमाया गया। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने अपनी गलती स्वीकार किया है और भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करने का वादा किया है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर अन्य हमलावरों की भी पहचान कर ली है, जिनकी तलाश की जा रही है। 

पुलिस के अनुसार, रविवार रात साढ़े आठ बजे सहारनपुर से गंगोह जा रही उप्र परिवहन निगम की बस जब अम्बेहटा स्थित बस अड्डे पर पहुंची तो कुछ शरारती तत्वों ने इसपर हमला कर दिया। बस चालक का कहना है कि इन युवकों ने फंदपुरी के पास उनकी बस से आगे निकलने का प्रयास किया था और इस दौरान बस और युवकों के वाहन के बीच हल्की सी रगड़ हो गई थी। पुलिस के अनुसार, आरोपियों को विधिक कार्यवाही के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 

