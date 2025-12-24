Main Menu

अयोध्या में 31 दिसंबर का रहस्य! राम मंदिर बंद या खुला? प्रतिष्ठा द्वादशी पर होगा भगवान राम का भव्य अभिषेक—जानिए पूरा सच!

Ayodhya News: प्रभु राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर में प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक 5 दिवसीय सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम भगवान राम के मंदिर में विराजमान होने की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर हो रहा है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार, प्रभु राम का विराजमान पौष शुक्ल द्वादशी तिथि को हुआ था। पहली वर्षगांठ 11 जनवरी 2025 को मनाई गई थी। इस वर्ष दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर 2025 को पड़ रही है। इस अवसर पर राम भक्तों के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था की गई है।

दर्शन और अभिषेक की जानकारी
राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार, 31 दिसंबर को प्रातः 9:30 बजे भगवान राम का अभिषेक होगा। इस दिन राम भक्त मंदिर परिसर में आकर प्रतिदिन की तरह दर्शन कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश भक्त अयोध्या नहीं आ पाते हैं, तो घर बैठे भी दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण के माध्यम से भगवान राम का अभिषेक और श्रृंगार देख सकेंगे।

सांस्कृतिक कार्यक्रम और कलाकारों की भागीदारी
प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर राम मंदिर के निकासी मार्ग यानी अंगद टीला पर विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में देशभर के बड़े कलाकार भी शामिल होंगे। मालिनी अवस्थी और अनूप जलोटा जैसे प्रसिद्ध गायक भजन प्रस्तुत करेंगे और राम भक्तों के लिए वातावरण को भक्तिमय बनाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने बताया कि इस पांच दिवसीय महोत्सव में आने वाले श्रद्धालु न केवल भगवान राम के दर्शन और अभिषेक का लाभ उठा पाएंगे, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग ले सकेंगे। इस प्रकार, प्रतिष्ठा द्वादशी का यह महोत्सव न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि अयोध्या को सांस्कृतिक रूप से भी जीवंत बनाए रखता है।

