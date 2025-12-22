'हमसे शारीरिक संबंध बनाओ, वरना...' कोचिंग टीचर्स ने छात्रा पर बनाया दबाव, फिर वायरल कर दिए अश्लील फोटो

Main Menu

गाजीपुर: यूपी के गाजीपुर से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले दो टीचर्स ने  गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित करते हुए अपनी छात्रा के साथ दरिंदगी की सारी हदें...

गाजीपुर: यूपी के गाजीपुर से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले दो टीचर्स ने  गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित करते हुए अपनी छात्रा के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। टीचर्स ने छात्रा की अश्लील फोटो ली और फिर उसे वायरल कर दिया, इतना ही नहीं दरिंदा उसे शारीरिक संबंध बनाने का भी दबाव बना रहा था। जब छात्रा ने इस बात से इनकार कर दिया तो उसने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे दी। 

अब जानिए पूरा मामला 
जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला कासिमाबाद कोतवाली अंतर्गत एक गांव का है। यहां पर रहने वाली 12वीं कक्षा की एक छात्रा अपने कॉलेज के पास वाले कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी। इस सेंटर में उसी गांव के रहने वाले दो टीचर अनीश और आसिफ कोचिंग में छात्राओं को पढ़ाते थे। लेकिन, छात्रा पर उन टीचर्स की नीयत खराब थी। कुछ दिन पहले उन दोनों ने छात्रा से उसका मोबाइल नंबर मांगा, लेकिन उसने नहीं दिया। 

छात्रा के अश्लील फोटो खींचे 
कुछ दिन बाद दोनों दरिंदों ने छात्रा को बहला-फुसलाकर एक पार्टी में बुला लिया। इसी दौरान दोनों टीचर्स ने उसे नशीला पदार्थ खिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। फिर दोनों ने छात्रा के अश्लील फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इसके बाद दोनों टीचर छात्रा को बार-बार फोटो दिखाकर उस पर अवैध संबंध बनाने का दबाव डालते और ब्लैकमेल करते कि अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। 

'तुम शादी के लायक नहीं बचोगी...'
दोनों आरोपी युवती पर बार-बार दबाव बना रहे थे कि वो उससे शारीरिक संबंध बना लें। उन्होंने धमकी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो वो दोनों उसे छोड़ेगी नहीं। उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे और वो शादी के लायक भी नहीं बचेगी। इस दौरान फेसबुक और बाकी ग्रुप में भी उसके फोटो शेयर कर दिए गए। जब छात्रा की मां और पिता को इस बात की जानकारी हुई तो वह भी डर गए। दोनों आरोपी परिवार के लोगों को अब धमकी भी दे रहे हैं कि इस बारे में कहीं भी शिकायत की तो तुम्हारे परिवार का बुरा हश्र कर देंगे। 

थाने में नहीं की गई कार्रवाई
आरोपियों की धमकियों के बावजूद छात्रा के परिजनों ने 10 दिसंबर को रजिस्टर्ड डाक के जरिए से कासिमाबाद कोतवाली में भी इसकी शिकायत की। लेकिन, आरोप है कि शिकायत के बाद भी थाना अध्यक्ष कासिमाबाद की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन, बाद में जब सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई गई तो ये शिकायत दर्ज की गई। 
 

