Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • हंसता-खेलता परिवार एक झटके में खत्म! पहले 4 साल के बेटे को दिया जहर, फिर फंदे पर झूल गया दंपत्ति, सुसाइड नोट में लिखा- किसी ने भी सहारा नहीं दिया...

हंसता-खेलता परिवार एक झटके में खत्म! पहले 4 साल के बेटे को दिया जहर, फिर फंदे पर झूल गया दंपत्ति, सुसाइड नोट में लिखा- किसी ने भी सहारा नहीं दिया...

Edited By Purnima Singh,Updated: 27 Aug, 2025 01:18 PM

debt ridden couple commits suicide

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान होकर एक कारोबारी दंपति ने अपने चार साल के बेटे को कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खिलाया और इसके बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली .....

शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान होकर एक कारोबारी दंपति ने अपने चार साल के बेटे को कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खिलाया और इसके बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि थाना रोजा अंतर्गत एक कॉलोनी में रहने वाले हथकरघा कारोबारी सचिन ग्रोवर (30), उनकी पत्नी शिवानी (28) और चार साल के बेटे फतेह के शव घर में मिले हैं। दंपति ने अलग-अलग कमरों में पंखे से फांसी लगा ली, जबकि फतेह का शव दूसरे कमरे में मिला। 

पहले बेटे को दिया जहर फिर खुद लगाई फांसी 
उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि दंपति ने पहले अपने चार साल के बच्चे को कोई जहरीला पदार्थ खिलाया, जिसके बाद उन्होंने अलग-अलग कमरों में फांसी लगा ली। द्विवेदी ने बताया कि मृतक का परिवार मकान की दूसरी मंजिल पर रहता है जबकि नीचे मृतक के परिजन रहते हैं। बुधवार सुबह जब परिजन ऊपर की मंजिल में गए तब उन्हें घटना का पता चला। यह घटना मंगलवार रात की है। 

पुलिस को मौके से मिला सुसाइड नोट 
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमें मृतक ने लिखा है कि ‘‘वह बहुत परेशान है और उस पर बहुत कर्ज हो गया है। अलग-अलग लोगों से उसने कर्ज ले रखा है और उसकी आमदनी नहीं हो रही है ऐसे में वह मानसिक रूप से काफी परेशान है। ऐसे बुरे वक्त में उसे किसी ने भी सहारा नहीं दिया है।'' सुसाइड नोट में लिखा है कि ‘‘मुझे परिजनों से कोई शिकायत नहीं है। सभी ने मेरा साथ दिया। हमारी कार और मकान आदि बेचकर कर्ज निपटा देना ताकि कोई यह न कह पाए कि हमारा कर्ज बाकी रह गया।'' 

मृतक सचिन ग्रोवर की मां ने बताया कि सचिन ने कल शाम ही उन्हें बताया था कि उसे पांच लाख रुपये बैंक में जमा करने हैं और तीन लाख रुपये का इंतजाम हो गया है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!