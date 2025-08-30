UP में साइबर फ्रॉड गिरफ्तार:10 लाख की धोखाधड़ी में 41 शिकायतें दर्ज, दोस्त के बैंक अकाउंट को बनाया निशना, ग्राहक सेवा के नाम पर धोखाधड़ी

यूपी के बलिया में पुलिस की अपराध शाखा ने एक कंपनी के ग्राहक सेवा प्रदाता के नाम पर विभिन्न राज्यों में ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर एक जालसाज को गिरफ्तार किया है .....

बलिया : यूपी के बलिया में पुलिस की अपराध शाखा ने एक कंपनी के ग्राहक सेवा प्रदाता के नाम पर विभिन्न राज्यों में ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि अपराध शाखा ने शुक्रवार को बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के मिश्र नेवरी मोहल्ले के अर्पित दूबे को गिरफ्तार किया है।



पुलिस ने दूबे के पास से एक मोबाइल बरामद किया है, जिसमें बदल-बदल कर लगभग 10 सिम कार्ड का प्रयोग किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में विभिन्न राज्यों से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर लगभग 41 वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और फिलहाल लगभग दस लाख रुपये तक की हेराफेरी पाई गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस को उसके पास अन्य मोबाइल व उपकरण होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि वह खुद को इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली एक कंपनी के ग्राहक सेवा प्रदाता का बताकर कॉल कर देश के विभिन्न राज्यों से धन उगाही करता है।



पुलिस के अनुसार, ‘‘प्रारंभिक पूछताछ में दूबे ने बताया कि उसे डाटा ईमेल के जरिए मिलता था और वह मेल पर बताए गए निर्देशों का पालन करता था। इसमें जो भी लाभ होता था, उसे वह अपने दोस्त के खाते में भेजता था।'' सिंह के अनुसार, बलिया पुलिस को इस जालसाज गिरोह के धंधे की जानकारी बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के बेदुआ मोहल्ले के मौसम कुमार शर्मा द्वारा गत 27 अगस्त को दर्ज कराई गई एक शिकायत से हुई। उन्होंने बताया कि पुलिस छानबीन कर रही है और इस गिरोह में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।