  • UP में क्रेडिट कार्ड अपडेट का झांसा देकर 9.63 लाख की साइबर ठगी, ठगों ने रिटायर्ड इंजीनियर के खाते से साफ की रकम, Instagram पर देखा था विज्ञापन

Edited By Purnima Singh,Updated: 29 Aug, 2025 06:40 PM

fraud of rs 9 63 lakh in the name of updating credit card

गौतमबुद्ध नगर के नोएडा में साइबर अपराधियों ने क्रेडिट कार्ड अपडेट करने का झांसा देकर एक सरकारी संस्थान के सेवानिवृत्ति अभियंता से 9.63 लाख रुपये की ठगी कर ली .....

नोएडा : गौतमबुद्ध नगर के नोएडा में साइबर अपराधियों ने क्रेडिट कार्ड अपडेट करने का झांसा देकर एक सरकारी संस्थान के सेवानिवृत्ति अभियंता से 9.63 लाख रुपये की ठगी कर ली। घटना की रिपोर्ट दर्ज करके साइबर अपराध थाना की पुलिस मामले की जांच कर रही है। साइबर अपराध थाने के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि सेवानिवृत्ति अभियंता जगतपाल ने बीती रात को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। 

जगतपाल ने कहा कि उन्होंने आठ जुलाई को इंस्टाग्राम पर कार्ड अपडेट करने से संबंधित विज्ञापन देखा जिसके साथ एक लिंक था। इसके बाद कार्ड अपडेट करने के लिए उन्होंने लिंक पर क्लिक किया। इस दौरान एक-दो चरण में उनसे कुछ जानकारी मांगी गई जिसे जगतपाल ने दे दिया। इसके बाद लिंक बंद हो गया, लेकिन अगले दिन उनके पास एक शख्स का फोन आया और उसने बैंक का कर्मी बनकर बात की। उसने क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भेजा। 

जगतपाल ने ठग के बताने पर फॉर्म भर दिया। इस दौरान ठग ने दिक्कत आने की बात कहकर कई बार आवेदन भरवाया। इस दौरान उसने उनके खाते से सारा पैसा निकाल लिया। बाद में पीड़ित जगतपाल को पता चला कि उनके खाते से 9.63 लाख रुपये निकाल लिए गए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

