लखनऊ जेल में बंद चंदन गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी सलीम की मौत, KGMU में तोड़ा दम, कासगंज तिरंगा यात्रा में मारी थी गोली

उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जिला कारागार में बंद एक कैदी की यहां किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में इलाज के दौरान मौत हो गयी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जिला कारागार में बंद एक कैदी की यहां किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में इलाज के दौरान मौत हो गयी। एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, कासगंज निवासी सलीम (48) विभिन्न धाराओं में अभियुक्त के रूप में जेल में बंद था और उसकी तबीयत खराब होने पर उसे जेल चिकित्सक द्वारा 30 जुलाई को जिला चिकित्सालय बलरामपुर लखनऊ लाया गया, जहां से 16 अगस्त को उसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया था। 

अधिकारियों ने कहा कि चिकित्सकों द्वारा आवश्यक उपचार किए जाने के बावजूद कैदी की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और 26 अगस्त को रात करीब 10 बजे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जेल प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों एवं परिजनों को कैदी की मौत की सूचना दे दी है। 

