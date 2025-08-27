Main Menu

सोती पत्नी का कत्ल… सनकी पति ने कुल्हाड़ी से काट डाली गर्दन, चीख सुनकर बच्चे पहुंचे तो बंद मिला दरवाजा: पहले भी कर चुका मारने की कोशिश

Edited By Purnima Singh,Updated: 27 Aug, 2025 12:37 PM

husband arrested for killing wife with an axe

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र के धौंसड़ गांव में मंगलवार की शाम एक व्यक्ति ने कथित रूप से कुल्हाड़ी से हमलाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी ......

बांदा : उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र के धौंसड़ गांव में मंगलवार की शाम एक व्यक्ति ने कथित रूप से कुल्हाड़ी से हमलाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बुधवार को बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

बांदा सदर के पुलिस उपाधीक्षक राजवीर सिंह गौर ने बताया कि तिंदवारी थाना क्षेत्र के धौंसड़ गांव में मंगलवार की शाम कमरे में सो रही मंजू देवी (38) पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति रामआसरे वर्मा (44) को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि पंचनामा कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। अभी हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। 

