AMU कैंपस में टीचर और पूर्व विधायक के दामाद का कत्ल! गाली-गलौज करते हुए बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, यूनिवर्सिटी में हड़कंप

Aligarh News : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर में टहल रहे एक स्कूल शिक्षक की अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एएमयू के प्रॉक्टर मोहम्मद वसीम अली ने मीडिया से बातचीत में बताया कि एएमयू से संबद्ध एबीके यूनियन हाई स्कूल के शिक्षक राव दानिश अली बुधवार रात भोजन के बाद अपने दो सहकर्मियों के साथ कैनेडी सभागार के पास टहल रहे थे, तभी कुछ नकाबपोश लोगों ने उन्हें रोका, उनसे कुछ देर बात की और फिर बेहद करीब से उन पर गोली चला दी।



उन्होंने बताया कि दानिश मौके पर ही गिर पड़े और उन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रॉक्टर ने बताया कि अली के साथ मौजूद लोग हमलावरों की पहचान नहीं कर सके क्योंकि उनके चेहरे ढके हुए थे, लेकिन उन्होंने पुलिस को बताया कि गोलीबारी से पहले कुछ कहासुनी हुई थी। उन्होंने बताया कि यह घटना रात नौ बजे के बाद की है जब अली अपनी नियमित दिनचर्या के तहत टहलते हुए एएमयू कैंटीन में चाय पीने गए थे। उन्होंने बताया कि कैंटीन के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में गोलीबारी की घटना रिकॉर्ड हुई है लेकिन अंधेरा, कोहरा और चेहरे पर नकाब होने के कारण हमलावर स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नीरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हमलावरों को पकड़ने के लिए अलर्ट जारी किया गया। एसएसपी ने बुधवार देर रात संवाददाताओं को बताया कि पुलिस ने हत्या के मकसद का पता लगाने के लिए शिक्षक के परिवार और सहकर्मियों से बात की है, हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके।