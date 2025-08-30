Firozabad News: मेयर के पति के प्रभाव से वार्ड में नहीं हो रहा विकास... बीजेपी पार्षद ने हाथ में कटोरा लेकर मांगी भीख, जताया अनोखा विरोध

Edited By Mamta Yadav,Updated: 30 Aug, 2025 03:59 PM
नगर निगम के वार्ड नंबर 6 की बीजेपी पार्षद उषा शंखवार ने अपने वार्ड में विकास कार्य न होने पर अनोखे अंदाज में विरोध जताया। उन्होंने हाथ में कटोरा पकड़कर वार्ड में जगह-जगह यह मांग की कि उनके क्षेत्र में भी नगर निगम द्वारा काम किया जाए।
पार्षद उषा शंखवार का कहना है कि उनके वार्ड में कोई काम नहीं कराया जाता, जबकि राठौर समाज के वार्ड में तीन बार नारियल फोड़कर शिलान्यास और विकास कार्य कराए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महापौर के पति के प्रभाव के कारण उनके वार्ड में काम नहीं हो रहा है।
"हमारे वार्ड में काम क्यों नहीं होता, ये कोई समझे!" उषा शंखवार
इस तरह हाथ में कटोरा लेकर पार्षद ने वार्डवासियों का ध्यान अपने क्षेत्र में विकास कार्य न होने की समस्या की ओर आकर्षित किया और नगर निगम पर दबाव बनाने की कोशिश की। जिससे उनके क्षेत्र में विकास हो सके।