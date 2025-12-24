KGMU रेप केस में सनसनीखेज खुलासा! शादी का झांसा, गर्भपात और धर्म परिवर्तन का दबाव—रेजिडेंट डॉक्टर की हैवानियत उजागर

Lucknow News: राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) की एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव के मामले में दर्ज एफआईआर ने कई सनसनीखेज बातें उजागर की हैं। एफआईआर के अनुसार, आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर ने शादी का...

Lucknow News: राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) की एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव के मामले में दर्ज एफआईआर ने कई सनसनीखेज बातें उजागर की हैं। एफआईआर के अनुसार, आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई। इसके बाद आरोपी ने दवा देकर उसका गर्भपात भी करवा दिया। पीड़िता ने बताया कि वह लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का शिकार होती रही। मानसिक दबाव से टूटकर उसने दवाइयों की ओवरडोज लेकर आत्महत्या की कोशिश भी की थी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता, शादी का झांसा देकर शोषण

पीड़िता KGMU में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, जबकि आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक भी वहीं पीजी कर रहा था। दोनों की दोस्ती जुलाई महीने में हुई थी। पीड़िता पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, जबकि आरोपी खटीमा (उत्तराखंड) का निवासी है। महिला डॉक्टर ठाकुरगंज इलाके में किराए के कमरे में रहती थी। दोनों अक्सर साथ बाहर खाने जाते थे। इसी दौरान आरोपी ने शादी का वादा कर पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी अक्सर उसके कमरे में आता-जाता था।

गर्भ ठहरने पर कराया गया गर्भपात

सितंबर में पीड़िता को पता चला कि वह गर्भवती है। जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने कहा कि शादी से पहले यह ठीक नहीं है और दवा खिलाकर उसका गर्भपात करवा दिया।

पत्नी से मुलाकात के बाद बढ़ा विवाद

इसी दौरान सितंबर में ही पीड़िता की मुलाकात आरोपी की पत्नी से हुई। आरोपी की पत्नी ने बताया कि फरवरी महीने में उसका धर्म परिवर्तन कराकर रमीज से निकाह हुआ है। इसके बावजूद आरोपी महिला डॉक्टर को शादी का झांसा देता रहा और शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब पीड़िता ने दोबारा शादी की बात उठाई तो आरोपी ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया।

आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी

जब पीड़िता ने आरोपी से दूरी बनानी शुरू की, तो उसने उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोपी ने कहा कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वह सब कुछ सोशल मीडिया पर डाल देगा, जिससे उसकी कहीं शादी नहीं हो पाएगी। लगातार धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने दवाइयों की अधिक मात्रा खाकर जान देने की कोशिश की।

अस्पताल में भर्ती, पिता को बताया पूरा सच

हालत बिगड़ने पर पीड़िता को KGMU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। हालत में सुधार होने के बाद उसने अपने पिता को फोन कर पूरी आपबीती और ब्लैकमेलिंग की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता की तहरीर पर चौक कोतवाली में आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन का दबाव, आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया।

आरोपी निलंबित, गिरफ्तारी की तैयारी

मामला सामने आने के बाद KGMU प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर को तत्काल निलंबित कर दिया है और उसके कैंपस में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है।