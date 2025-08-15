सीएम योगी ने दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई, कहा- वीर हुतात्माओं को कोटि-कोटि नमन

79th Independence Day: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनायें प्रेषित की हैं। योगी ने अपने बधाई संदेश में कहा ‘‘भारत की स्वधीनता के लिये सर्वस्व न्योछावर...

79th Independence Day: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनायें प्रेषित की हैं। योगी ने अपने बधाई संदेश में कहा ‘‘भारत की स्वधीनता के लिये सर्वस्व न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का आदरपूर्वक स्मरण करना हम सभी का कर्तव्य है। स्वतंत्रता दिवस हम सभी को स्वाधीनता सेनानियों के सपनो के अनुरुप राष्ट्र का निर्माण करने के संकल्प के साथ जोड़ता है।''

'एकजुटता तथा नागरिक कर्तव्यों का पालन का आह्नान किया है'

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अमृतकाल में पंचप्रण के माध्यम से देशवासियों से विकसित भारत, गुलामी के हर एक अंश से मुक्ति,अपनी विरासत के प्रति गर्व, एकता और एकजुटता तथा नागरिक कर्तव्यों का पालन का आह्नान किया है। विकसित भारत के निर्माण के लिये आवाश्यक है कि सभी प्रधानमंत्री के पंचप्रण का अंगीकार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीब, गांव, किसान, मजदूर, महिला, नौजवान सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिये कृतसंकल्पित है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सभी वर्गो को मिल रहा है।





सीएम योगी ने किया पोस्ट

सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा,'' प्रदेश वासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई! यह पावन दिवस माँ भारती की अखंड आभा और अमर शहीदों की अटूट आस्था का पुण्य-प्रतीक है। उन वीर हुतात्माओं को कोटि-कोटि नमन, जिनके त्याग और बलिदान से भारत स्वतंत्र व स्वाभिमानी बना। आज हमारा संकल्प है न्याय, समता, आत्मनिर्भरता और उत्कर्ष पर आधारित उस भारत का निर्माण, जिसका स्वप्न हमारे अमर बलिदानियों ने देखा था। आइए, 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' और 'विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को साकार करने हेतु एकजुट हों। वंदे मातरम! जय हिंद!

