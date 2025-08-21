Main Menu

  यूपी की 360 तहसीलों पर कांग्रेस बनाएगी न्याय योद्धा, सरकारी तानाशाही के शिकार लोगों को देगी कानूनी सहायता

21 Aug, 2025

कांग्रेस कथित वोट चोरी के खिलाफ अपने आंदोलन को नयी धार देने और उत्तर प्रदेश में ‘सरकारी तानाशाही के शिकार' लोगों को कानूनी मदद देने के लिए राज्य की सभी तहसीलों में ‘न्याय योद्धा' तैनात करेगी।

लखनऊ: कांग्रेस कथित वोट चोरी के खिलाफ अपने आंदोलन को नयी धार देने और उत्तर प्रदेश में ‘सरकारी तानाशाही के शिकार' लोगों को कानूनी मदद देने के लिए राज्य की सभी तहसीलों में ‘न्याय योद्धा' तैनात करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बृहस्पतिवार को यहां पार्टी प्रदेश कार्यालय पर प्रेसवार्ता में आरोप लगाया, ‘‘योगी सरकार के शासन में जिस तरह सच बोलने और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने पर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, उसमें न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता बल्कि पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी पिस रहे हैं। हम अपने विधि विभाग का नए सिरे से पुनर्गठन कर न्याय योद्धा बनाऐंगे।

राय ने बताया कि ये न्याय योद्धा सरकारी तानाशाही के शिकार लोगों को कानूनी रूप से न्याय दिलाएंगे तथा सच और इंसाफ की लौ जलाए रखेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के सिपाही के रूप में न्याय योद्धा वोट चोरी एवं निर्वाचन आयोग के भ्रष्ट मॉडल के खिलाफ राहुल गांधी जी के आंदोलन को और धार देने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, मतदाता सूची में हो रही धांधलियों को उजागर कर वे उन्हें कानूनी सहायता भी प्रदान करेंगे, जिनके भी नाम काटे जा रहे हैं।

' कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेश समन्वयक आसिफ रिज़वी ने कहा,‘‘पूरे राज्य में भाजपा सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगभग 1719 मुकदमे दर्ज कराएं हैं। हम अपने सभी भाइयों को कानूनी सहायता प्रदान करेंगे और इनके साथ खडे़ होकर बल प्रदान करेंगे।

