रिश्वतखोर दरोगा; 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने दौड़कर दबोचा

गोंडा: यूपी के गोंडा जिले के नवाबगंज थाने में तैनात एक उप निरीक्षक को देवीपाटन मंडल की भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने विकास खण्ड कार्यालय से 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार निरोधक टीम के प्रभारी निरीक्षक धनंजय सिंह ने बताया कि नवाबगंज के रघुनाथपुर निवासी हरीशचंद्र मिश्र ने बीते 23 दिसंबर को विश्नोहरपुर निवासी बृजेश यादव समेत पांच लोगों के विरुद्ध घर पर आकर मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

शिकायत मिलने पर टीम ने बनाया प्लान

इस मामले की विवेचना कर रहे अमर पटेल मुकदमे में गंभीर धारा बढ़ाकर जेल भेजने की धमकी देकर पैसे की मांग कर रहे थे। प्रभारी निरीक्षक के अनुसार, उपनिरीक्षक की विधि विरुद्ध कार्रवाई से आहत बृजेश ने भ्रष्टाचार निरोधक थाने से सम्पर्क किया। इसके लिए योजना बनाकर टीम गठित की गई और दरोगा को पैसा लेने के लिए थाने से इतर नवाबगंज विकास खंड परिसर में बुलाया गया।

दरोगा को रंगे हाथ दबोचा

वहां पहुंचने पर पीड़ित ने उसे 10,000 रुपए दिए। मौके पर सतर्क भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि प्रकरण में नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपी उपनिरीक्षक को गोरखपुर स्थित एक अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपी दरोगा आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने का मूल निवासी है।



