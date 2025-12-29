नोएडा में न्यू ईयर पार्टी की धूम! जाम छलकाइए, लेकिन प्रशासन की पैनी नजर से कोई ना बच पाए—बिना लाइसेंस पार्टी करना पड़ सकता है भारी

Noida News: नए साल के जश्न में इस बार पार्टियों की धूम रहने वाली है और इसके साथ ही शराब की खपत भी बढ़ेगी। 31 दिसंबर की रात होने वाली पार्टियों और आयोजनों में शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग के पास बड़ी संख्या में आवेदन पहुंचे हैं। अब तक 599 ऑकेजनल...

Noida News: नए साल के जश्न में इस बार पार्टियों की धूम रहने वाली है और इसके साथ ही शराब की खपत भी बढ़ेगी। 31 दिसंबर की रात होने वाली पार्टियों और आयोजनों में शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग के पास बड़ी संख्या में आवेदन पहुंचे हैं। अब तक 599 ऑकेजनल लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और 31 दिसंबर तक यह संख्या करीब एक हजार तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने साफ कहा है कि बिना लाइसेंस शराब परोसने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस जारी करने से पहले यह जांच की जा रही है कि कहीं भीड़भाड़ वाले या कंजेस्टेड इलाके में पार्टी की अनुमति तो नहीं मांगी जा रही। खुले मैदान में होने वाले आयोजनों में फायर सेफ्टी अनिवार्य नहीं है, लेकिन होटल और क्लब में होने वाली पार्टियों के लिए अग्निशमन यंत्र, फायर सेफ्टी इंतजाम, इमरजेंसी एग्जिट और भीड़ प्रबंधन की पूरी जानकारी देना जरूरी होगा।

उन्होंने बताया कि ऑकेजनल लाइसेंस केवल तय समय और तय जगह के लिए ही मान्य रहेगा। अगर कोई आयोजक समय से ज्यादा शराब परोसता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। 31 दिसंबर की रात कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें पूरे शहर में लगातार चेकिंग करेंगी।

गौतमबुद्ध नगर में धारा 163 लागू

नए साल के मौके पर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। 31 दिसंबर को पूरे जिले में धारा 163 लागू रहेगी। पुलिस ड्रोन के जरिए भीड़ और गतिविधियों पर नजर रखेगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने, सार्वजनिक स्थानों पर हथियार दिखाने और नशे में हंगामा करने पर पूरी तरह रोक रहेगी।

नोएडा में चप्पे-चप्पे पर पुलिस

सुरक्षा के लिहाज से पूरे नोएडा को तीन सुपर जोन, 10 जोन, 27 सेक्टर और 119 सब-सेक्टर में बांटा गया है। यहां करीब तीन हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इस ड्यूटी में 8 डीसीपी, 5 एडीसीपी, 15 एसीपी, 75 इंस्पेक्टर, 750 सब-इंस्पेक्टर, 117 महिला सब-इंस्पेक्टर, 1470 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तथा 473 महिला कांस्टेबल शामिल होंगी।

नशे में ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई

अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान पूरे जोर-शोर से चलाया जाएगा। नशे में गाड़ी चलाने या सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि नए साल का जश्न मनाइए, लेकिन कानून और सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करें।