यूपी में ठंड का कहर बरकरार! 31 दिसंबर को शीतलहर और घना कोहरा, नए साल पर इन 14 जिलों में बारिश का अलर्ट

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में इन दिनों ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बर्फीली हवाओं के चलते प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। हालात ऐसे हैं कि दिन के समय भी तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है। वहीं सुबह-सवेरे...

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में इन दिनों ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बर्फीली हवाओं के चलते प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। हालात ऐसे हैं कि दिन के समय भी तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है। वहीं सुबह-सवेरे प्रदेश के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, साल 2025 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को भी यूपी के मौसम में कोई खास सुधार नहीं होगा। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में घना से बेहद घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।

कोहरे से रेल, सड़क और हवाई सफर प्रभावित

घने कोहरे का सीधा असर रेल, सड़क और हवाई यातायात पर पड़ रहा है। कई ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है, वहीं सड़कों पर भी दिन और रात दोनों समय वाहनों की स्पीड कम हो गई है। बीते 24 घंटों में कुछ इलाकों में जीरो विजिबिलिटी वाला कोहरा भी दर्ज किया गया।

इन जिलों में रहेगा ठंड और कोहरे का डबल अटैक

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को यूपी के कई जिलों में शीत दिवस के साथ कोहरे का असर बना रहेगा। इनमें प्रमुख रूप से आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, अयोध्या, कुशीनगर, महराजगंज, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बरेली और पीलीभीत शामिल हैं। इसके अलावा वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, आगरा, कानपुर, उन्नाव, मैनपुरी, रामपुर, कन्नौज, रायबरेली, अमेठी और गाजीपुर में भी कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान करती रहेगी।

लखनऊ-नोएडा में भी सुबह घना कोहरा

राजधानी लखनऊ और एनसीआर के नोएडा में बुधवार की सुबह कोहरे के साथ होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन इलाकों में न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हालांकि अगले 24 घंटे बाद इन जिलों में हल्की राहत मिलने की संभावना जताई गई है।

कानपुर की रात सबसे सर्द

बीते 24 घंटों में कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

1 जनवरी को 14 जिलों में बारिश का अलर्ट

नए साल के दिन यानी 1 जनवरी को पश्चिमी यूपी के करीब 14 जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। इनमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, संभल, रामपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जैसे जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने लोगों को कोहरे और ठंड को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर सुबह और रात के समय यात्रा करते वक्त सावधानी बरतने को कहा गया है।