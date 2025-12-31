शादी से मना करने पर युवक ने किया ड्रामा, 50 फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़ा; 3 घंटे बाद पुलिस ने यूं सुरक्षित नीचे उतारा

Noida News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक युवक ने शादी से इनकार किए जाने के बाद 50 फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़कर धमकी दी। यह घटना दादरी थाना क्षेत्र के जारचा मार्ग स्थित शाहपुर गांव के पास हुई। पुलिस के अनुसार, युवक की पहचान बुलंदशहर निवासी...

Noida News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक युवक ने शादी से इनकार किए जाने के बाद 50 फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़कर धमकी दी। यह घटना दादरी थाना क्षेत्र के जारचा मार्ग स्थित शाहपुर गांव के पास हुई। पुलिस के अनुसार, युवक की पहचान बुलंदशहर निवासी पंकज के रूप में हुई है। पंकज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर क्षेत्र में स्थित एक होटल में काम करता है। वह एक युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती और उसके परिवार ने उसकी शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। शादी से इनकार होने के बाद पंकज मानसिक रूप से परेशान हो गया। तनाव में वह युवती के इलाके में पहुंचा और पास ही लगे हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। युवक लगभग तीन घंटे तक टावर पर ही बैठा रहा, जिससे पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ गई।

पुलिस और प्रशासन ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिसकर्मी और प्रशासन ने युवक को नीचे उतरने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन पंकज नीचे उतरने को तैयार नहीं था। इसके बाद युवती के पिता को मौके पर बुलाया गया, जिससे बातचीत में मदद मिली। काफी देर चली समझाईश और बातचीत के बाद युवक नीचे उतरने के लिए राजी हुआ। पुलिस और परिजनों की मदद से उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया।

आगे की कार्रवाई और काउंसलिंग

पुलिस ने युवक को निगरानी में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पंकज की काउंसलिंग कराई जा रही है और मामले की जांच जारी है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को कोई चोट या जनहानि नहीं हुई।